Kanser tüm dünyada yaşam kayıplarının ikinci en sık nedeni olarak gösteriliyor - Son Dakika

Kanser tüm dünyada yaşam kayıplarının ikinci en sık nedeni olarak gösteriliyor

05.04.2021 16:18
Kanser tüm dünyada yaşam kayıplarının ikinci en sık nedeni olarak gösteriliyor, System.String[]

Memorial Antalya Hastanesi Onkoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Şeyda Gündüz, "1-7 Nisan Kanser Haftası"nda kanserden korunmak için alınması gereken tedbirleri anlattı.

Dünya çapında olduğu gibi Türkiye'de de yıllık yeni kanser tanısı alan hasta sayısı giderek artıyor.

2020 kanser verilerine göre ülkemizde en sık görülen beş kanser türü; akciğer kanseri, meme kanseri, kalın bağırsak (kolorektal) kanseri, prostat kanseri ve tiroit kanseri olarak gösteriliyor. Bu beş kanser türü, tüm kanserlerin %50'sinden fazlasını oluşturuyor.

Kanser önlenebilen ve erken tanıyla tam iyileşme sağlanabilen bir hastalıktır

Tüm kanserlerin %50'i çevresel faktörlere bağlıdır. Bu nedenle kanser önlenebilir ve erken tanıyla tam şifa sağlanır bir hastalıktır. Sağlıklı yaşamak, sigarayı bırakmak, sağlıklı beslenmek, spor yapmak, alkol tüketimini azaltmak, Hepatit B aşısı ve HPV aşısı yaptırmak, güneşten korunmak, ideal kiloda kalmak kanserden korunmada yapabilecek en önemli tedbirlerdir.

Kanserden korunmak için alınacak başlıca tedbirler

1.Sigarayı bırakın: Sigara tek başına kansere bağlı yaşam kayıplarının %30'undan sorumludur. En sık görülen akciğer kanserinin %90'ı sigara ile ilişkilidir. Sigara ayrıca mesane, ağız, yemek borusu, gırtlak kanseri ve diğer pek çok kanserin ana nedenidir.

2.Spor yapın: Fiziksel aktivite hem kanser riskini hem de kanser tedavisi sonrası hastalığın tekrarlama ihtimalini azaltır.

3.Alkol tüketimini bırakın: Alkol başta karaciğer, baş-boyun, meme kanseri olmak üzere pek çok kanser için risk yaratır.

4.Güneşten korunun: Güneş ışınları cilt kanseri için önemli bir etkendir. Güneş kremi kullanımı ihmal edilmemelidir.

5.Sağlıklı kiloda kalın: Obezite başta meme ve pankreas kanseri olmak üzere pek çok kanserle direkt ilişkilidir.

6.Aşılarınızı ihmal etmeyin: Karaciğer kanserine karşı hepatit B aşısı, rahim ağzı kanserine karşı HPV aşısı yaptırılmalıdır.

Kanserde erken tanı için tarama yöntemlerini ihmal etmeyin

Meme kanseri, rahim ağzı (serviks) kanseri, prostat kanseri ve kalın bağırsak kanseri tarama testleri ile erken tanının mümkün olduğu kanserlerdir. Kadınlar için 40 yaşından sonra mamografi, hem kadın hem erkekler için 45 yaşından sonra kolonoskopi ile kolon kanseri taraması ile erken tanıya ulaşılabilmektedir. Yine sigara kullanımı olan kişilerde risk grubuna göre yapılacak düşük doz akciğer tomografisi ile akciğer kanseri erken dönemde saptanabilir. Ne olursa olsun kanser tanısı alınsa bile umutsuzluktan kaçınılmalı, pek çok tedavi seçeneğinin olduğu unutulmamalıdır.

Akciğer Kanseri, Kanser, Sigara, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kanser tüm dünyada yaşam kayıplarının ikinci en sık nedeni olarak gösteriliyor - Son Dakika


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