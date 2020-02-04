Kanser vakaları dünya çapında hızla artıyor, yoksul ülkeler risk altında - Son Dakika
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Kanser vakaları dünya çapında hızla artıyor, yoksul ülkeler risk altında

6 saat önce

DSÖ'nün Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) ile ortak hazırladığı rapor, 2040'a kadar yoksul ülkelerdeki kanser vakası artışını yüzde 81 olarak öngörüyor.

Kanser vakaları dünya çapında hızla artıyor, yoksul ülkeler risk altında, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kanser vakaları dünya çapında artış gösteriyor. Eğer önlem alınmazsa önümüzdeki 20 yıl içinde kanserli hasta sayısı yüzde 60 oranında artabilir. Kanser vakalarının artışında özellikle gelişmekte olan ülkeler başı çekiyor. DSÖ'nün Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) ile ortak hazırladığı rapor, 2040'a kadar yoksul ülkelerdeki kanser vakası artışını yüzde 81 olarak öngörüyor.


Uzmanlar, gelişen tedavi yöntemlerine rağmen, sağlık alanındaki yatırım eksikliğinin ölüm oranlarına yansıyacağı görüşünde.

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Dünya Sağlık Örgütü, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:08 
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