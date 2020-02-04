Son Dakika › Dünya › Kanser vakaları dünya çapında hızla artıyor, yoksul ülkeler risk altında - Son Dakika Dünya
Kanser vakaları dünya çapında hızla artıyor, yoksul ülkeler risk altında
6 saat önce
DSÖ'nün Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) ile ortak hazırladığı rapor, 2040'a kadar yoksul ülkelerdeki kanser vakası artışını yüzde 81 olarak öngörüyor.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kanser vakaları dünya çapında artış gösteriyor. Eğer önlem alınmazsa önümüzdeki 20 yıl içinde kanserli hasta sayısı yüzde 60 oranında artabilir. Kanser vakalarının artışında özellikle gelişmekte olan ülkeler başı çekiyor. DSÖ'nün Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) ile ortak hazırladığı rapor, 2040'a kadar yoksul ülkelerdeki kanser vakası artışını yüzde 81 olarak öngörüyor.
Uzmanlar, gelişen tedavi yöntemlerine rağmen, sağlık alanındaki yatırım eksikliğinin ölüm oranlarına yansıyacağı görüşünde.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:08
Son Dakika Ameliyat sırasında doktorları hayrete düşüren olay! Kanser hastasından 15 kilogram tümör çıktı Rusya'da taksi şoförü müşterilerine 'koronavirüs' şakası yaptı Koronavirüs sebebiyle on binlerce evcil hayvan ölüm riskiyle karşı karşıya Kırımlı milletvekili Natalya Poklonskaya'dan Erdoğan'a övgü: O cesur biri