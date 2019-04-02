Son Dakika Haberleri: Kanserde Doğru Bilinen Yanlışlar

Kanserde Doğru Bilinen Yanlışlar

1 saat önce

Türkiye'nin en önemli Onkologlarından Prof. Canfeza Sezgin bu kitapta Kanser Hakkında Doğru Bilinen Yanlışları anlattı.

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Kanser hem dünyada hem de ülkemizde sebebi bilinen ölümler sıralamasında kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci ölüm sebebidir. Erken teşhis edildiğinde tedavisi ve yaşam kalitesinin artırılabildiği kanser türleri göz önüne alındığında korunmanın önemi artmaktadır. Bu kapsamda erken teşhisin önemine vurgu yapmak amacıyla her yıl 1- 7 Nisan arasında çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Kanser hem dünyada hem de ülkemizde sebebi bilinen ölümler sıralamasında kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci ölüm sebebidir. Erken teşhis edildiğinde tedavisi ve yaşam kalitesinin artırılabildiği kanser türleri göz önüne alındığında korunmanın önemi artmaktadır. Bu kapsamda erken teşhisin önemine vurgu yapmak amacıyla her yıl 1-7 Nisan arasında çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Dünyada her yıl 14 milyon kişinin yakalandığı ve 8,2 milyon kişinin ölümüne sebep olan kanser; yaş, cinsiyet, dil, din, ırk ayırımı yapmaksızın tüm insanları etkilemektedir. Kanserde benzer seyir devam ettiği takdirde, 2030 yılında 22 milyon yeni vaka ortaya çıkması beklenmektedir.

Prof. Dr. Canfeza Sezgin'den kanser tedavisinin başucu kitabı!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:53 Kaynak: Bültenler

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