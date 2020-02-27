Kanserde erken tanı alan hastalar, hekimlerle buluştu - Son Dakika
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Kanserde erken tanı alan hastalar, hekimlerle buluştu

6 saat önce

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Dünya Kanser Günü Etkinlikleri" kapsamında Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "Hasta-Hekim Buluşması" gerçekleştirildi.

Kanserde erken tanı alan hastalar, hekimlerle buluştu, System.String[]

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Dünya Kanser Günü Etkinlikleri" kapsamında Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "Hasta-Hekim Buluşması" gerçekleştirildi.

Programa, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun yanı sıra kanserde erken tanı almış ve tedavi şansı yakalanmış hastalar ile kanser taramasına destek veren aile hekimi ve aile sağlığı merkezleri çalışanları katıldı.

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu açılışta yaptığı konuşmada, hedeflerinin erken dönemde kanser tanısını koyarak, en iyi şekilde tedavi sağlamak olduğunu ifade etti.

Toplumdan bedeni ve sağlığının kıymetini bilmesini beklediklerini dile getiren Memişoğlu " Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm ile en kapsamlı, en geniş şekilde sağlık hizmeti sunulabilir hale geldi. İkinci ve üçüncü basamak hastanelerimizde en iyi tekniklerle en iyi ameliyatları ve tedavileri yapabiliyoruz ama birinci seviye dediğimiz koruyucu hekimlik de hastalarımızı erken teşhis etmek ve hastalanmamalarını sağlamaktır. Buradaki etkinlik de bunun bir örneğidir" dedi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı vasıtasıyla şüphe görülen hastalar için randevu alarak tedavi ve takiplerini sağladıklarını anlatan Prof. Dr. Memişoğlu, şunları söyledi:

"Böylece yaklaşık 1153 insanımızın, daha başlangıç aşamasındayken, kanser tedavisini yaptık. Bu ne demek? Hayatı boyunca kanserden etkilenmeyecek ve şifa bulmuş demek. Çünkü kanser türleri ileri safhaya geçerse artık bunların bazı dönüşleri olmuyor ve hastalarımızın hayat süreleri kısalıyor. Burada hastalarımız ve doktorlarımızı buluşturarak bu konuda toplumumuzun duyarlılığını artırmak istiyoruz. Çünkü Türkiye'de bakanlığımızın bu tarama programlarıyla riskli gruplar dediğimiz belli yaş gruplarından insanlara aile hekimliklerinde ücretsiz taramalar yapılıyor. Bu taramalar neticesinde kanser olup olmadığı tespiti veye şüphesi varsa hastanelerimize yönlendirilip tedavileri sağlanıyor. Başta Sağlıkta Dönüşüm mucizesini bize yaşatan ve destekleyen Cumhurbaşkanımız ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Gerçekten Türkiye, dünyada en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerden bir tanesi oldu."

Etkinlik kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğiyle düzenlenen fotoğraf sergisi de açıldı. Sergide, kanser erken tanısıyla tedavi şansı yakalamış kişilerin olumlu duygularını yansıtan portreleri yer aldı.

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:02 Kaynak: AA
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