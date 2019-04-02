Kanserde Erken Tanı Hayat Kurtarıyor
42 dakika önce
Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Necla Demir, kanserde erken tanının önemli olduğunu bildirdi.
Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Necla Demir
, kanserde erken tanının önemli olduğunu bildirdi.
Demir, yaptığı yazılı açıklamada, kanserde erken tanının öneminin artık herkes tarafından bilindiğini aktardı.
Kanserlerin tamamının taraması yapılamasa da son teknolojik aletlerle yapılan taramalarla erken dönemde fark edilen kanserlerin hastaların yaşam sürelerini uzattığını belirten Demir, "Erken evre yakalayabilmek için kendi kendinize muayene çok önemli. 20 yaşından itibaren ayda bir kez meme muayenesi yaparak memenizi tanımanız ve en ufak rutin dışı değişiklikte hekiminize başvurmanız şart. 20-40 yaş arasında 2-3 yılda bir doktor muayenesini de öneriyorum. 40 yaşından sonra yılda 1 kez hekim değerlendirmesi ve mamografi hayat kurtarıcı olacaktır." ifadelerini kullandı.
Kadınların en çok yakalandığı kanser türlerinden birinin rahim ağzı kanser olduğunu aktaran Demir, şunları kaydetti:
"İlk cinsel deneyimden sonra yapılacak bir muayene ve smear testi sonrası yılda bir değerlendirme yapılmalı. 3 yıl üst üste normal ise testler 2-3 yılda bir tekrarlanabilir. Ancak immün sistemi zayıflatacak hastalıklar veya ilaç kullanımı varsa kontroller yıllık yapılmalı. 50 yaşından sonra yapılan bir kolonoskopi ileri evre hastalıktan önemli oranda sizi koruyacaktır. 10 yılda bir tekrarlanması da yeterli. Ancak daha kolay olan gaitada gizli kan testinin 3 kez negatif çıkması da önemli. Gaitada gizli kan testinde pozitiflik gelişirse mutlaka kolonoskopi ile değerlendirilmesini öneriyorum."
Ailede prostat kanseri hikayesi olanların 45 yaşından itibaren, olmayanların ise 50 yaşından itibaren prostat muayenesi ve PSA testlerinin yaptırmalarının önemine dikkati çeken Demir, prostat kanserinin erkeklerde akciğer kanserinden sonra en sık görülen kanser olduğunu belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:39 Kaynak: AA
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