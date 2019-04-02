Son Dakika Haberleri: Kanserde Erken Tanı Hayat Kurtarıyor

Kanserde Erken Tanı Hayat Kurtarıyor

42 dakika önce

Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Necla Demir, kanserde erken tanının önemli olduğunu bildirdi.

Kanserde Erken Tanı Hayat Kurtarıyor, System.String[]
Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Necla Demir, kanserde erken tanının önemli olduğunu bildirdi.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, kanserde erken tanının öneminin artık herkes tarafından bilindiğini aktardı.

Kanserlerin tamamının taraması yapılamasa da son teknolojik aletlerle yapılan taramalarla erken dönemde fark edilen kanserlerin hastaların yaşam sürelerini uzattığını belirten Demir, "Erken evre yakalayabilmek için kendi kendinize muayene çok önemli. 20 yaşından itibaren ayda bir kez meme muayenesi yaparak memenizi tanımanız ve en ufak rutin dışı değişiklikte hekiminize başvurmanız şart. 20-40 yaş arasında 2-3 yılda bir doktor muayenesini de öneriyorum. 40 yaşından sonra yılda 1 kez hekim değerlendirmesi ve mamografi hayat kurtarıcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kadınların en çok yakalandığı kanser türlerinden birinin rahim ağzı kanser olduğunu aktaran Demir, şunları kaydetti:

"İlk cinsel deneyimden sonra yapılacak bir muayene ve smear testi sonrası yılda bir değerlendirme yapılmalı. 3 yıl üst üste normal ise testler 2-3 yılda bir tekrarlanabilir. Ancak immün sistemi zayıflatacak hastalıklar veya ilaç kullanımı varsa kontroller yıllık yapılmalı. 50 yaşından sonra yapılan bir kolonoskopi ileri evre hastalıktan önemli oranda sizi koruyacaktır. 10 yılda bir tekrarlanması da yeterli. Ancak daha kolay olan gaitada gizli kan testinin 3 kez negatif çıkması da önemli. Gaitada gizli kan testinde pozitiflik gelişirse mutlaka kolonoskopi ile değerlendirilmesini öneriyorum."

Ailede prostat kanseri hikayesi olanların 45 yaşından itibaren, olmayanların ise 50 yaşından itibaren prostat muayenesi ve PSA testlerinin yaptırmalarının önemine dikkati çeken Demir, prostat kanserinin erkeklerde akciğer kanserinden sonra en sık görülen kanser olduğunu belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:39 Kaynak: AA

Necla Demir, Sağlık
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oy Kullandığınız Sandıktan Hangi Partiye Kaç Oy Çıktı? İşte Sandık Sorgulama Aracı Kanal D'nin Eski Spikeri İrfan Değirmenci Yeni TV Kanalını Açıkladı! Ali Koç Açıkladı: Basketbolda Kesinlikle Küçülme Olmayacak Dizi Oyuncusu Meral Kaplan'ın Eşine 5 Gün Zorlama Hapsi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 12:21:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kanserde Erken Tanı Hayat Kurtarıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]