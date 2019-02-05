Kanserde Erken Tanı Konferansı
1 saat önce
Diyarbakır'da "Kanserde Erken Tanının Önemi" konferansı düzenlendi.
Diyarbakır
'da "Kanserde Erken Tanının Önemi" konferansı düzenlendi.
İl Sağlık Müdürü Mehmet Sait
Avar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansta, kanserin teşhisi aşamasındaki bütün işlemlerin ücretsiz olarak yapıldığını söyledi.
Avar, erken teşhisin kanserden etkilenme düzeyini ve vücudun başka bölümlerine yayılmasının önlenmesinde hayati bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Tüm katılımcılardan özellikle erken teşhis konusundaki hassasiyetimizi komşularına ve akrabalarına anlatmalarını ve tarama testlerinin yapılması için Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerimize yönlendirmelerini istiyoruz." dedi.
Programın sonunda, Rahim Ağzı Kanseri Tarama Programı çerçevesinde özveriyle çalışan aile hekimlerine teşekkür belgesi verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:08 Kaynak: AA
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