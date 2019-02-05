Son Dakika Haberleri: Kanserde Erken Tanı Konferansı

Kanserde Erken Tanı Konferansı

1 saat önce

Diyarbakır'da "Kanserde Erken Tanının Önemi" konferansı düzenlendi.

Kanserde Erken Tanı Konferansı, System.String[]
Diyarbakır'da "Kanserde Erken Tanının Önemi" konferansı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Sait Avar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansta, kanserin teşhisi aşamasındaki bütün işlemlerin ücretsiz olarak yapıldığını söyledi.

Avar, erken teşhisin kanserden etkilenme düzeyini ve vücudun başka bölümlerine yayılmasının önlenmesinde hayati bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Tüm katılımcılardan özellikle erken teşhis konusundaki hassasiyetimizi komşularına ve akrabalarına anlatmalarını ve tarama testlerinin yapılması için Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerimize yönlendirmelerini istiyoruz." dedi.

Programın sonunda, Rahim Ağzı Kanseri Tarama Programı çerçevesinde özveriyle çalışan aile hekimlerine teşekkür belgesi verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:08 Kaynak: AA

Mehmet Sait, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kıskanç Kadın, Sevgilisi İçin Bastırdığı Tişörtle Sosyal Medyayı Salladı Eşinin Ailesinden 3 Kişiyi Öldüren Damat, Katliamı 400 Bin Lirayı Beğenmeyince Yapmış

Cezaevinde Açlık Grevi Yapan Eski CHP Milletvekili Eren Erdem Açlık Grevini Sonlandırdı Kolombiya-Venezuela Sınırında Askeri Hareketlilik- 3 Amerikan Askeri Uçağı Kolombiya'ya İnişi Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 19:10:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kanserde Erken Tanı Konferansı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]