Son Dakika Haberleri: Kanserde Erken Teşhise Dikkati Çekmek İçin Yürüdüler

Kanserde Erken Teşhise Dikkati Çekmek İçin Yürüdüler

1 saat önce

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Ulusal Kanser Haftası" etkinlikleri kapsamında kanserde erken teşhise dikkati çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Kanserde Erken Teşhise Dikkati Çekmek İçin Yürüdüler, System.String[]
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Ulusal Kanser Haftası" etkinlikleri kapsamında kanserde erken teşhise dikkati çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, "Erken fark edersen çok şey fark eder." sloganıyla Cumhuriyet Caddesi'nden başlayan yürüyüş, Zafer Meydanı'nda sona erdi. Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu konser verirken, programa katılanlar erken teşhise dikkati çekmek için ellerindeki balonları havaya bıraktılar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, kansere karşı farkındalık oluşması için yürüyüşler düzenlediklerini belirterek, motorize polis ekiplerinin desteğiyle de kanserde erken teşhis farkındalığı için şehir turu yaptıklarını kaydetti.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünün "Erken Teşhis Sokağı" isimli uygulamayla da vatandaşlar için kanser taraması yaptıklarını belirten Akan, şunları kaydetti:

"Tüm bu etkinliklerdeki nihai amacımız, vatandaşlarımızı kanser taramalarının önemi hakkında bilinçlendirmek, erken teşhis için Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) birimlerimize yönlendirmek ve toplumda sağlık okuryazarlığını artırmak. Erken teşhisle birçok kanserin önüne geçebiliriz. Erken teşhis için de kanser taramaları oldukça önem arz ediyor. Şehrimizde şu an 7 KETEM birimimizde vatandaşlarımıza ücretsiz kanser taraması hizmeti verilmektedir. Bunun yanı sıra mobil mamografi aracımız da KETEM birimi olmayan bölgelere giderek taramalar gerçekleştirmekte ve ilimizdeki kanser taramalarına büyük katkı sağlamaktadır. İlimizde geçtiğimiz yıl 100 bin kanser taraması gerçekleştirdik. Bursa'yı kanser tarama, teşhis ve tedavisinde marka il haline getirmek istiyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:53 Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa, Sağlık
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Televizyon Çaldığı İçin Tutuklandı, "Hırsızlığa Devam, Zevkine Çalıyorum" Dedi! Silah Pazarlığı Yaparken Katledilen Dilek'in Ölümünde, Sevgiliye 'İyi Hal İndirimi' ile 5 Yıl Hapis! Denize Kıyısı Olmayan İlçeden Dünyaya Balık İhracatı Şaziye Erdoğan, Altın Madalya Kazandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 16:28:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kanserde Erken Teşhise Dikkati Çekmek İçin Yürüdüler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]