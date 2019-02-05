Kanserde Farkındalığın Önemi
41 dakika önce
İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Turhan, kanser konusunda toplumda farkındalık oluşturulmasının kanserle mücadelede en etkili yöntemlerin başında geldiğini belirtti.
İzmir
Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Turhan, kanser konusunda toplumda farkındalık oluşturulmasının kanserle mücadelede en etkili yöntemlerin başında geldiğini belirtti.
Turhan yaptığı açıklamada kanserin dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edildiğini kaydetti.
Yaşam süresini önemli ölçüde kısaltan ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen kanserin yüzde 90 çevresel, yüzde 10 ise kalıtsal genetik faktörlere bağlı oluştuğunu ifade eden Turhan, şöyle devam etti:
"Kanser konusunda toplumda farkındalık oluşturulması kanserle mücadelede en etkili yöntemlerin başında geliyor. Toplumdaki bireylerin kendi vücutlarındaki olası bir değişikliği zamanında fark edebilmeleri adına teşvik edilmesi ve erken tanının değeri hakkında bilgilendirilmesi oldukça önemlidir. Bilindiği üzere erken tanı, kanserde tedavinin başarılı olması adına atılan ilk ve en önemli adımdır."
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:49 Kaynak: AA
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