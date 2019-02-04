'Kanserde Farkındalık" Konferansı

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, 4 Şubat Dünya Kanser günü dolayısıyla "Kanserde farkındalık" konferansı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, 4 Şubat Dünya Kanser günü dolayısıyla "Kanserde farkındalık" konferansı düzenlendi.



Vali Bilal Şentürk, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki konferansta, insan hayatını tehdit eden farklı unsurlar bulunduğunu anlatarak, hastalık ortaya çıkmadan alınması gereken tedbirlerin öncelikli olduğunu belirtti.



Hastalık ortaya çıktıktan alınan tedbirlerin bir yere kadar etkili olabildiğini ifade eden Şentürk, şunları kaydetti:





"Önleyici güvenlik hizmetlerinde olduğu gibi, önemli olan önleyici sağlık hizmetleridir. Kanserle mücadelede atılacak adımlar noktasında, işin gönüllü rehberliğini ve mümessilliğini yapalım. Tertemiz hayat sunmaya çalışalım. Olumsuz alışkanlıklara bulaşmış olan insanların durumlarından memnun olduklarını düşünmüyoruz. Alkol ve uyuşturucuya başladıktan sonra geri adım atabilmek zor. Kişilerin başlamasına engel olamadığımız takdirde başlamış kişilerin bırakmasını sağlamak tek başına yeterli değil. Ciddi bir bilinçlendirmeye ihtiyaç duyuyoruz. İnsan sağlığını olumsuz etkileyen unsurlar nelerse onlar karşısında iradelerimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Çevre olarak hep beraber yardımcı olalım. Bizler de kendi hayatımızı tedbirler alarak idame ettirmeye çalışalım. Bilinçli, kararlı ve güçlü iradeli bireyler olarak toplumda var olalım. Örnek olmaya çalışalım."





İl Sağlık Müdürü Kadir Keskin de kanser konusunda toplumda farkındalık sağlanması, toplum bilincinin geliştirilmesi ve kanser taramalarının, kanserle mücadelede en etkili yöntemlerin başında geldiğini bildirdi.





Hematoloji uzmanı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi uzm. Dr. Mustafa Karagülle, "Günümüzde kanser", Bilecik Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Op. Dr. Hakan Demir "Serviks kanseri taraması ve önemi" ve Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünden Duygu Işık, "Kanserle yaşamak" konularında konferans verdi.



Konferans sonunda Şentürk, toplum tabanlı kanser tarama faaliyetleri çalışmalarında göstermiş oldukları gayret ve başarılarından dolayı doktorlara teşekkür belgesi verdi.

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