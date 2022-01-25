Üye Girişi
Kanserde kilo kaybını önleyen tedavi hayata bağlıyor - Son Dakika

Kanserde kilo kaybını önleyen tedavi hayata bağlıyor

25.01.2022 10:00
Kanserde kilo kaybını önleyen tedavi hayata bağlıyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Songül Sabır, beslenmenin kanserin tedavi süreçlerinde özellikle ilerlemesine karşı kilit faktörlerden biri olduğunu belirterek, "Kanser hastalarının yaklaşık yüzde 30 ila 50'sinin ölüm nedeni olarak kanser kaşeksisi gösteriliyor.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Songül Sabır, beslenmenin kanserin tedavi süreçlerinde özellikle ilerlemesine karşı kilit faktörlerden biri olduğunu belirterek, "Kanser hastalarının yaklaşık yüzde 30 ila 50'sinin ölüm nedeni olarak kanser kaşeksisi gösteriliyor. Güncel klinik çalışmalara paralel olarak hazırlanan tetkikler, iştahsızlık, kilo kaybı gibi beslenmeyi etkileyen semptomların fark edilmesi ve önlenmesinde büyük rol oynuyor. Kişiye özel beslenme destekleri, hastaların vücut ağırlıklarının ve yaşam kalitelerinin korunmasının yanı sıra kanser tedavilerine toleranslarının artmasını da sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Songül Sabır, kanser hastalığında kilo kaybı ve tedavi sürecinde beslenmenin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Beslenmenin kanserin tedavi süreçlerinde, özellikle ilerlemesine karşı kilit faktörlerden biri olduğunu vurgulayan Sabır, "Kanser sürecinde hastaların çoğu ilerleyen zamanlarda kilo kaybı yaşıyor. Kilo kaybı, azalmış sağ kalım ve kanser tedavisine verilen yanıtın bozulmasında da önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor." ifadelerini kullandı.

Kanser hastasında iştah, yağ, kas ve iskelet kaybı ile birlikte görülen fiziksel yorgunluk, güçsüzlük ve tedaviye bağlı toksitte artışa neden olan sendroma "kanser kaşeksisi" denildiğini bildiren Sabır, "Kaşeksi, Grek kökenli bir kelimedir. Kakos ve hexis, yani 'kötü vaziyet' anlamına gelir. Tıp literatüründe açlık veya hastalığa bağlı ciddi kilo kaybı olarak tanımlanır. Kanser süreci ve tedavisinde kanser kaşeksisine karşı önlem almak, hastalığın seyri ve hastanın tedavilere vereceği cevap açısından hayati öneme sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Kanserli hastalarda kilo kaybının nedenlerinin çok faktörlü olduğunu belirten Sabır, şunları kaydetti:

"Kanser hastalarının yaklaşık yüzde 30 ila 50'sinin ölüm nedeni olarak kanser kaşeksisi gösteriliyor. Güncel klinik çalışmalara paralel olarak hazırlanan tetkikler, iştahsızlık, kilo kaybı gibi beslenmeyi etkileyen semptomların fark edilmesi ve önlenmesinde büyük rol oynuyor. Kişiye özel beslenme destekleri, hastaların vücut ağırlıklarının ve yaşam kalitelerinin korunmasının yanı sıra kanser tedavilerine toleranslarının artmasını da sağlıyor. Kanser kaşeksi sendromunda tedavisi için en iyi yaklaşımlar, hedeflenen ilaç tedavileri, beslenme desteği ve egzersiz dahil olmak üzere tekli veya kombine stratejileri ile sağlanabilir. Kaşektik hastalar hem cerrahi hem de kemoterapi, radyoterapi gibi cerrahi dışı kanser tedavileri için oldukça riskli adaylardan oluşuyor. Yetersiz kalori ve protein alımı, kanser kaşeksisi olan hastalarda yaygın olarak görülüyor."

Kanserin zayıflatma nedenleri

Depresyon, tat alma, bulantı, kusma, kabızlık, ağrı, uyku hali gibi semptomların yetersiz beslenmeye neden olabildiğini belirten Sabır, "Kaşeksi sendromunun değerlendirilmesi ve uygun tedavi uygulanması o kadar önemli ki, bu süreçte vücut ağırlığının yüzde 10'undan fazla bir kayıp, ölüm oranlarını yüzde 15 artırıyor. Tümör cinsi, tümörün yerleşim alanı, yapılan cerrahi müdahaleler nedeniyle oluşan emilim bozuklukları, alınan onkolojik tedavilerin yan etkilerine bağlı ağırlık kaybı ve kaşeksi görülebiliyor." ifadelerini kullandı.

Kanser kaşeksisinin tedavi sürecinde birçok değişen üzerinde etkili olduğunu aktaran Sabır, "Kanser kaşeksisi tedavi toksitesini, komplikasyon riskini, hastanede kalış süresini, yeniden hastaneye yatma oranı, hastalık ve ölüm riskini artırırken, hastaların tedaviye yanıtını, toleransını, yaşam kalitesini de olumsuz yönde etkiler. Dolayısıyla tedavi sürecinin de uzamasına neden olur. Sarkopenik hastalar, artan tedavi toksitelerine daha duyarlıdır." ifadelerini kullandı.

Hastaya enerji veren içecek tarifi

Kanser tanısı alan hastaların ilk andan itibaren beslenme tarama araçları ile taranması gerektiğini belirten Sabır, gereken hastalarda erken dönemde beslenme desteğinin önemine işaret etti.

Sabır, besleyici özel tarifi şöyle paylaştı:

"Evde kolaylıkla yapabileceğiniz besleyici muzlu smoothie için bir adet küçük boy olgunlaşmış yerli veya yarım ithal muz, 5 adet çiğ badem, 2 adet çekirdeği çıkarılmış hurma (kabuksuz isteyenler için önceden ılık suda bekletilip kabukları soyulduktan sonra ilave edilebilir), 2 yemek kaşığı ince öğütülmüş yulaf ezmesi ve 1 su bardağı soğuk süt (laktoz intoleransı olanlar laktozsuz süt tercih edilebilir) yeterli olacaktır. Bütün malzemeler blenderdan geçirildikten sonra afiyetle tüketilebilir. Bir porsiyonu 360 kalori ve 12 gr. protein içerir."

YORUMLAR
500

Üniversite, İskelet, Kanser, Diyet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanserde kilo kaybını önleyen tedavi hayata bağlıyor - Son Dakika


Fatma Girik tüm mal varlığını yeğeni ve manevi kızına bıraktı! Fatma Girik tüm mal varlığını yeğeni ve manevi kızına bıraktı!         
09:56
Galatasaray başkanlık seçimine mi gidiyor? Son 48 saat! Galatasaray başkanlık seçimine mi gidiyor? Son 48 saat!         
09:47
İstanbul'daki köprüler özel araç geçişine kapatıldı: Köprülerden karşıya geçilemiyor! İstanbul'daki köprüler özel araç geçişine kapatıldı: Köprülerden karşıya geçilemiyor!         
09:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05
Vali Yerlikaya açıkladı: "5 bin 57 hemşehrimizi tahliye ettik, 3 bin 180 hemşehrimizi otellere yerleştirdik" Vali Yerlikaya açıkladı: "5 bin 57 hemşehrimizi tahliye ettik, 3 bin 180 hemşehrimizi otellere yerleştirdik"         
02:03
İBB Başkanı İmamoğlu, 3 ilçe sayıp "Kar kalınlığı 1 metreye ulaştı" diyerek uyardı İBB Başkanı İmamoğlu, 3 ilçe sayıp "Kar kalınlığı 1 metreye ulaştı" diyerek uyardı         
23:54
Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu         
17:01
Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi         
15:57
Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek         
15:12
Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor         
14:54
Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor         
14:26
Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu         
14:19
Kara kış Pelin Akil'e engel olamadı! Mayoyla kendisini karın içine bıraktı Kara kış Pelin Akil'e engel olamadı! Mayoyla kendisini karın içine bıraktı         
14:03
AKOM açıkladı! İstanbul'da hayatı durma noktasına getiren kar yağışı perşembe gününden itibaren megakenti terk edecek AKOM açıkladı! İstanbul'da hayatı durma noktasına getiren kar yağışı perşembe gününden itibaren megakenti terk edecek         
13:47
Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu         
13:40
Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda         
13:39

Son Dakika Haberleri
09:56 Fatma Girik tüm mal varlığını yeğeni ve manevi kızına bıraktı!
09:47 Galatasaray başkanlık seçimine mi gidiyor? Son 48 saat!
09:47 Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim
09:43 Özerman'dan iddia: Azra, Kıvanç'ın gay olduğunu ima etti, canından bezdirdi
09:41 İstanbul'daki köprüler özel araç geçişine kapatıldı: Köprülerden karşıya geçilemiyor!
09:27 Beyaz örtüyle kaplanan İstanbul'da gündüz yağış beklenmiyor, akşam saatlerinde kar yeniden yüzünü gösterecek
09:18 Ev sahipleri ve kiracılar arasında kriz büyüyor! Mahkeme salonları doldu taştı
02:02 Vali Yerlikaya açıkladı: "5 bin 57 hemşehrimizi tahliye ettik, 3 bin 180 hemşehrimizi otellere yerleştirdik"
07:50 Bakan Koca duyurdu: UMKE ekipleri şehrin farklı noktalarında görevlendirildi
08:30 Eminönü'nde büyük vurgun! Kasa hırsızları tarihi handaki 30 dükkana girdi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 10:08:27. #1.12#
SON DAKİKA: Kanserde kilo kaybını önleyen tedavi hayata bağlıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement