Kanserden 3 çocuğunu yitiren aile, kızları Melek'i yaşatmak için çabalıyor - Son Dakika

Kanserden 3 çocuğunu yitiren aile, kızları Melek'i yaşatmak için çabalıyor

11.11.2020 11:03
Kanserden 3 çocuğunu yitiren aile, kızları Melek'i yaşatmak için çabalıyor, System.String[]

Siirt'te üç çocuğunu kanserden kaybeden Tunç ailesi, aynı belirtileri gösteren 4 yaşındaki kızları Fatıma Melek'i yaşatmak istiyor.

Siirt'te üç çocuğunu kanserden kaybeden Tunç ailesi, aynı belirtileri gösteren 4 yaşındaki kızları Fatıma Melek'i yaşatmak istiyor.

Conkbayır Mahallesinde oturan 6 çocuklu Sabahat (35) ve Kazım Tunç (35) çifti, 14 yıl önce baş ağrısı ve halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırdığı 3 yaşındaki kızları Gülcan'dan aldıkları haberle yıkıldı.

Çocuk hematolojisi bölümüne yönlendirilen ve tetkikler sonucu beyinde tümör teşhisi konulan Gülcan, tedaviye sonuç vermeyince 2007'de vefat etti.

Aile, 2016'da 14 yaşındaki Fırat'ı ve bu yılın mayıs ayında da 11 yaşındaki Gülbahar'ı da aynı hastalıktan kaybetti.

Üç çocuğunu toprağa veren çift, aynı belirtiler görülen ailenin en küçüğü Melek'i yaşatmak için Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Genetik testi yapılan ve kontrol altında tutulan Fatıma Melek'in de beyninde tümör olabileceği şüphesi aileyi korkutuyor.

"Meleğimi de 3 çocuğum gibi kaybetmek istemiyorum"

Anne Sabahat Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yılda bir annenin yaşayabileceği en büyük acıyı çektiğini söyledi.

Kızını yaşatmak için yetkililerden destek bekleyen Tunç, şöyle konuştu:

"13 yıl önce vefat eden kızımın tümör kanseri olduğunu bilmiyorduk. Sevk edildiği Diyarbakır'da ameliyata alındı, bir hafta içinde beyin ölümü gerçekleşti. Oğlum Fırat'a da aynı hastalığın teşhisi konuldu. Diyarbakır'a götürdüm, yoğun bakımda kaldı, daha sonra Ankara'ya sevk edildi. Ameliyattan sonra sağlığına kavuştu, 1 yıl boyunca kemoterapi tedavisi gördü. Ancak zamanla kanaması durmadı, tümör tüm vücudunu sarmıştı. Bir yıl içinde vefat etti. Gülbahar da takipliydi aynı hastalıktan 14 gün solunum cihazına bağlı yaşadı. Tüm çabalara rağmen onu da yaşatamadık."

Melek'te de aynı belirtiler çıkınca Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdüklerini kaydeden Tunç, genetik testleri yapılarak takibe alındığını, 20 gün sonra yeniden tedavisi için Ankara Şehir Hastanesi'ne götüreceğini belirtti.

Tunç, "Ankara'da doktorlar bizimle çok ilgilendiler Allah onlardan razı olsun. Üç evladımı kaybettim Meleğimi kaybetmek istemiyorum. Hayırseverlerden tedavi için destek bekliyorum." dedi.

"Kimse akraba evliliği yapmasın"

Gülcan'ı 2007'de, Fırat'ı 2016'da ve Gülbahar'ı da mayıs ayında kaybettiğini aktaran Tunç, vücudunda aynı lekeler çıkan en küçük kızlarının bu hastalıktan ölmesinden korktuklarını belirtti.

Akraba evliliğinin kurbanı olduğunu savunan Tunç, şöyle devam etti:

"Doktorlar, ailesel kanser sendromuna yol açan farklı genlerin varlığının akraba evliliğinden kaynaklanmış olabileceğini, bunun da az insanda görülen bir hastalık olduğunu söylediler. Dayımın oğlu ile evlendim. Belki akraba evliliği olmasaydı bunlar yaşanmayacaktı. Çok şükür diğer iki çocuklarımda herhangi bir hastalık yok. Ama yine de korkuyorum. Kimse akraba evliliği yapmasın."

Baba Kazım Tunç (35) da kızının kontrollerinin düzenli olarak yapıldığını anlatarak, kızının sağlık durumunun iyi olmadığını kaydetti.

"Kızımın sağlık durumu iyi değil. Sürekli baş ağrısı ve halsizlik şikayeti var. Vücudunda lekeler oluşmaya başladı." diyen Tunç, şu an kontrol altında tutmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kızını 6 ayda bir Ankara Şehir Hastanesine götüreceğini söyleyen Tunç, şöyle konuştu:

"Pazarda sebze ve meyve sattıyoruz, maddi durumum iyi değil. Çocuklarımın hastalığı nedeniyle ayda sadece 10 gün çalışıyorum. Sağ olsun Valiliğimiz yol parası ve konaklama masrafımızı veriyor. Ama tüm bu yükleri kaldıramıyorum. Kızımın hayata tutunması için hayırseverlerden destek bekliyorum."

Ankara, Tümör, Siirt, Fırat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanserden 3 çocuğunu yitiren aile, kızları Melek'i yaşatmak için çabalıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Antalyaspor, Ersun Yanal'la 2.5 yıllık anlaşmaya vardı Beşiktaş, Trabzonspor'la anlaşan Abdullah Avcı'ya 11.5 milyon TL az tazminat ödeyecke Adana'da Türk bayraklı tekne ile Yunan bayraklı tanker çarpıştı! 5 kişi kayıp Son Dakika! Kuşadası Körfezi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Savaşın çocuğu atık kağıt toplarken uyuyakaldı İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu Didem Soydan, kendisine hakaret eden takipçisinden şikayetçi oldu Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı         
10:41
Son Dakika! AYM, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bastırılması kapsamında hareket eden sivillerin bu fiilleri nedeniyle suçlu olmadığına karar verdi Son Dakika! AYM, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bastırılması kapsamında hareket eden sivillerin bu fiilleri nedeniyle suçlu olmadığına karar verdi         
10:21
2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi 2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi         
10:12
Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim         
10:04
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden ve devir teslim törenine katılmayan Albayrak'ın Trabzon'da olduğu iddia edildi Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden ve devir teslim törenine katılmayan Albayrak'ın Trabzon'da olduğu iddia edildi         
09:44
Beşiktaş, Vedat Muriqi'in menajeriyle görüştü: Lazio ile sorun yaşarsa ona talibiz Beşiktaş, Vedat Muriqi'in menajeriyle görüştü: Lazio ile sorun yaşarsa ona talibiz         
09:27
Galatasaray'ın, Marcao'yu takasta kullanarak Sörloth'u kadrosuna katacağı iddia edildi Galatasaray'ın, Marcao'yu takasta kullanarak Sörloth'u kadrosuna katacağı iddia edildi         
08:55
Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti         
08:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
07:17
Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım         
01:05
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu         
22:15
Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi         
22:10
İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak         
20:39
Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir         
20:08
Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti         
17:49
17 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedenleri rögarda bulundu 17 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedenleri rögarda bulundu         
17:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 11:07:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kanserden 3 çocuğunu yitiren aile, kızları Melek'i yaşatmak için çabalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei