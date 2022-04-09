Kanserden babasını kaybeden avukat, 9 hastaya umut ışığı oldu - Son Dakika
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Kanserden babasını kaybeden avukat, 9 hastaya umut ışığı oldu

09.04.2022 12:49
Kanserden babasını kaybeden avukat, 9 hastaya umut ışığı oldu

ŞANLIURFA'da geçen yıl ölen akciğer kanseri babasının SGK karşılamadığı için ilaçlarının temin edilmesi konusunda büyük sıkıntı yaşayan Avukat Mehmet Özyavuz, kendisini kanser hastalarına adadı.

ŞANLIURFA'da geçen yıl ölen akciğer kanseri babasının SGK karşılamadığı için ilaçlarının temin edilmesi konusunda büyük sıkıntı yaşayan Avukat Mehmet Özyavuz, kendisini kanser hastalarına adadı. Babasının ölümünün ardından kanser hastalarının ilaçlarının SGK tarafından karşılanması için 59 dava alan Özyavuz, bunlardan 9'unu kazandı.

Avukat Mehmet Özyavuz, akciğer kanseri olan babası Hamit Özyavuz'u geçen yıl kaybetti. Avukat Özyavuz, SGK karşılamadığı için o dönem babasının ilaçlarının temin edilmesi konusunda büyük sıkıntı yaşadı. Özyavuz, babasının ölümünün ardından diğer kanser hastalarının ilaçlarının SGK tarafından karşılanması için onların davalarını almaya başladı. Şu ana kadar 59 dosya alan Özyavuz, bunlardan 9'unu kazandı.

Kanser hastalarının kullandığı immünoterapi ilacının SGK'nın ödeme listesine alınması için açtığı davalardan 9'unu kazandığını, diğerlerinin devam ettiği belirten Avukat Özyavuz, müvekkilleriyle kader ortağı olduklarını ifade etti. Avukat Özyavuz, şöyle konuştu: "Babam Hamit Özyavuz'a geçen yıl akciğer kanseri teşhisi kondu, evvela standart tedavi yöntemi olan kemoterapi uygulandı. Daha sonra immünoterapi önerildi. Böylece bu ilaçla tanışmış olduk. En sonunda babamı kaybettik. Şu an 59 kanser hastamız var onlara müvekkil diyemiyorum çünkü birbirimize kader ortağı nazarıyla bakıyoruz. Kanser hastaları için kemoterapi, radyoterapi gibi ne yazık ki tedavinin bir noktadan bir noktaya götürmediğini hatta geriye götürdüğünü kendi babamda gördüm."

İlaç temini noktasında sıkıntı yaşayan kanser hastalarına dava sürecinde çözüm bulmaya çalıştığını belirten Özyavuz, "Şu ana kadar birçok yardıma ihtiyacı olan insana yetiştik ve el uzattık, onların davalarını takip ettik. Kanser ilaçlarının maliyetleri ortalama 11 bin TL ile 103 bin TL arasında değişmektedir. Yine açmış olduğumuz davalar arasında yer alan yumurtalık kanseri olan bir hastamız için mahkemeden ihtiyati tedbir talep etmiştik. Anayasa 17'nci maddesindeki 'Yaşam Hakkına' Anayasa 5'inci maddesinde zikredilen 'Sosyal Devlet İlkesi', özellikle değinerek bir talepte bulunduk. Talebimiz kabul edildi. İlaç Türkiye Eczacılar Birliği vasıtasıyla İngiltere'den getirildi. İlaç kapsül şeklinde olduğu için de soğuk zincirine gerek duyulmadan hastanın adresine kargolandı. Bu ilacın 6 aylık bedeli 618 bin TL'dir. Şu an 6 ayımız bitmek üzere ek bir 6 ay talebimiz oldu. Durum böyle olunca yıllık maliyet 1 milyonun üzerine çıkmış oluyor. 59 hastamız için en çarpıcı olan ilaç bedelinde açmış olduğumuz davadan muvaffak olduk" diye konuştu.


Kanserden babasını kaybeden avukat, 9 hastaya umut ışığı oldu
Kanserden babasını kaybeden avukat, 9 hastaya umut ışığı oldu
Kanserden babasını kaybeden avukat, 9 hastaya umut ışığı oldu
Kanserden babasını kaybeden avukat, 9 hastaya umut ışığı oldu
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Sosyal Güvenlik Kurumu, Akciğer Kanseri, Mehmet Özyavuz, Kanser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kanserden babasını kaybeden avukat, 9 hastaya umut ışığı oldu - Son Dakika


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