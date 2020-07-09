Kanserden hayatını kaybeden Acar'ın son arzusunu yerine getirdiler - Son Dakika

Kanserden hayatını kaybeden Acar'ın son arzusunu yerine getirdiler

Batman'ın Sason ilçesinde kanser tedavisi görürken hayatını kaybeden 43 yaşındaki Yılmaz Acar'ın çocuklarına bir ev bırakma arzusu, Batman Eczacılar Odası tarafından yerine getirildi.

Batman'ın Sason ilçesinde kanser tedavisi görürken hayatını kaybeden 43 yaşındaki Yılmaz Acar'ın çocuklarına bir ev bırakma arzusu, Batman Eczacılar Odası tarafından yerine getirildi.

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Yaklaşık 2 yıl önce Sason ilçesine 20 kilometre uzaklıkta olan Bayramlar köyünden ilçe merkezindeki Zafer Mahallesi'ne taşınan 8 çocuk babası Yılmaz Acar, kanser teşhisi konulmasının ardından çeşitli hastanelerde tedavi gördü. Bir süre sonra gittiği son hastanede kendisine doktorların yapacak bir şeyin kalmadığını söylenmesinin ardından tekrar evine gelen Acar, Sason Devlet Hastanesinde tedavi görmeye devam etti. Kendisine ait olmayan derme çatma taş ve topraktan yapılan bir evde yaşamını sürdüren çocuklarına bir ev bırakma arzusunda olan Acar, arzusu yerine gelmeden hayatını kaybetti.


Durumu öğrenen 44. Bölge Batman, Siirt, Muş Eczacılar Odası harekete geçerek aileye ilçe merkezinde bir ev tutarak 3 yıllık kirasını verip aileyi yeni eve taşıdı. Aileyi yeni evinde ziyaret ederek evdeki diğer ihtiyaçlarını karşılayacaklarını ifade eden Eczacılar Odası üyesi eczacı Asminaf Erdem, aileyi mutlu gördüğü için kendisinin de çok mutlu olduğunu ifade etti. Erdem, "Durumunu İhlas Haber Ajansının haber yapmasıyla öğrendik. Bu duruma çok üzülmüştük. Odadaki arkadaşlarla bir araya gelerek hayatını kaybeden Yılmaz Acar'ın son arzusu olan ev talebini yerine getirme kararı aldık. İlk etapta aileye bir ev inşa etmeyi düşündük ancak, ailenin arsası olmadığı için bu düşüncemizi yerine getiremedik. Daha sonra ailenin okuyan çocuklarını göz önünde bulundurarak okula yakın bir mahallede onlara ev kiralayıp bütün ihtiyaçlarını ve 3 yıllık kirasını karşıladık. Bu yardımlarda desteğini esirgemeyen eczacı arkadaşlarıma aile adına çok teşekkür ederim" dedi.


Yeni evine kavuşmanın sevinci gözlerinden okunan anne Gülistan Acar ve çocukları da Eczacılar Odası ve İhlas Haber Ajansı'na teşekkür etti. - BATMAN

Yılmaz Acar, Batman, Sason, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kanserden hayatını kaybeden Acar'ın son arzusunu yerine getirdiler - Son Dakika
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