Kanserden hayatını kaybeden polis gözyaşlarıyla uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kanserden hayatını kaybeden polis gözyaşlarıyla uğurlandı - Son Dakika

Kanserden hayatını kaybeden polis gözyaşlarıyla uğurlandı

6 saat önce

Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yaparken kansere yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru, gözyaşları arasında memleketine uğurlandı.

Kanserden hayatını kaybeden polis gözyaşlarıyla uğurlandı, System.String[]

Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yaparken kansere yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru, gözyaşları arasında memleketine uğurlandı.


Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yaparken kansere yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 3 çocuk babası polis memuru 45 yaşındaki Engin Çeneli'nin cenazesi, memleketi Akhisar'da toprağa verildi.


Sındırgı Emniyet Müdürlüğünde görevli 24 yıllık polis memuru Engin Çeneli, kanser tedavisi gördüğü İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 8 Ocak akşamı yaşamını yitirdi. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan polis memuru Çeneli'nin cenazesi işlemlerinin ardından resmi tören için görev yaptığı Sındırgı ilçesine getirildi. Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tören sonrası öğle namazını müteakip Şerif Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Çeneli, toprağa verilmek üzere memleketi Akhisar'a uğurlandı.


15 yılı aşkın süredir Sındırgı'da görev yapan ve halk tarafından da sevilen polis memuru Çeneli'nin cenaze törenine; Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İlçe Kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, siyasiler, protokol üyeleri, mesai arkadaşları, ailesi ve yüzlerce vatandaş katıldı. - BALIKESİR

Sındırgı, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kilosu 600 liradan satılan çam sakızı, altınla yarışıyor
Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket atıldı 2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor

Son Dakika Haberleri
22:51 DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika
22:51 Bitlis ayılara yem bırakmaya gittiler, 8 saat mahsur kaldılar - Son Dakika
22:50 Bakan Kasapoğlu, vatandaşın çay davetine icabet etti - Son Dakika
22:50 Trabzon'da Atletizm Stadı yanındaki LPG tankı yangını korkuttu - Son Dakika
22:46 Başkan Bozkurt Kent Konseyi Üyeleri ile bir araya geldi - Son Dakika
21:46 Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket atıldı - Son Dakika
21:25 2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 22:57:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kanserden hayatını kaybeden polis gözyaşlarıyla uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]