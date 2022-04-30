Kanserden kaybettiği eşinin emaneti "aronya"ya üretimle sahip çıkıyor - Son Dakika
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Kanserden kaybettiği eşinin emaneti "aronya"ya üretimle sahip çıkıyor

30.04.2022 12:08
Kanserden kaybettiği eşinin emaneti "aronya"ya üretimle sahip çıkıyor

Yalova'da yaşayan kadın girişimci, 2 yıl önce kanserden kaybettiği eşiyle başladığı aronya üretimine devam ediyor.

Yalova'da yaşayan kadın girişimci, 2 yıl önce kanserden kaybettiği eşiyle başladığı aronya üretimine devam ediyor.

Uzun yıllar mimarlık yapan 80 yaşındaki Elitaş, eşi Niyazi Elitaş'la 2017'de Bursa'da fuardan aldıkları iki fideyi Altınova ilçesi Karadere köyündeki çiftlik arazilerine dikti.

Çift, bundan bir yıl sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün verdiği 160 fideyle üretim alanlarını genişletti.

Niyazi Elitaş'ın 2019'da kan kanserinden vefatının ardından arazilerindeki traktörden başlayarak tüm varlıkları satma kararı alan Gönül Elitaş, yurt dışında yaşayan kızlarının yanında bir süre kaldıktan sonra çiftliğine döndü.

Eşiyle büyük zorluklarla büyüttükleri aronya bahçeleri ve çiftliği satmaya gönlü razı olmayan Elitaş, yardımcı elemanıyla üretimi sürdürdü.

Geçen yıl 700 kilogram aronya hasat eden Elitaş, marketlere satışlarının yanı sıra bunların bir bölümünü kendisinden talep edenlere ücretsiz gönderiyor.

"Çok zor günler yaşadım"

Gönül Elitaş, AA muhabirine, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün verdiği aronyaları ektikten bir yıl sonra eşini kaybettiğini söyledi.

Bu işi sürdürmek için çiftlikte kalmaya karar verdiğini belirten Elitaş şöyle konuştu:

"Bahçemizde elma ağırlıklı meyve ağaçları vardı. Elma ağaçlarını bir yerle anlaşarak kökten aldırdım. O bölgeyi temizletip tekrar aronya ektim. Çok zor günler yaşadım. Tek başımaydım ama köydeki eş dost yardımcı oluyordu. Hibe aldığım bir dönüm yerden sonra bir sonraki yıl devlet bana 680 kök aronya fidesiyle 4 dönüm yeri hibe verdi. Bunun yanında devletin ilaç ve gübre desteği de oldu. Geçen yıl da kendi imkanlarımla 4 dönüm daha alana aronya ektim. 5, 3 ve 1 yaşlarında olmak üzere 9 dönüm yerde aronyam var."

Elitaş, 3 yaşındaki bir dönüm aronya bahçesinin ilk yıl 30 kilogram ürün verdiğini, ikinci senesinde 300 kilograma çıktığını aktardı.

Verimin 3'üncü yıl 700 kilograma, 4'üncü yılında ise 1,5 tona ulaştığı bilgisini veren Elitaş, "Yeni ektiklerimle beraber Allah kısmet ederse bu yıl 1,5-2 ton ürün almayı bekliyorum. Aronyayı herkesin tanımasını istiyorum." dedi.

İhtiyacı olanlara ücretsiz gönderiyor

Aronyaları organik yetiştirdiğini ve buna ilişkin sertifikasının bulunduğunu aktaran Elitaş, fazla ilaç istemeyen meyve için otlardan temiz tutulması ve bol su verilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Elitaş, aronya meyvesinin bazı hastalıklarda sağlıklı beslenme için tavsiye edildiğini dile getirdi.

Çiftliği ve aronya üretiminin kendisine eşinin emaneti olduğunu anlatan Elitaş şunları kaydetti:

"Eşimin emaneti olan aronyaların bir kısmını kanser hastaları için vakfa bağışlamak istiyorum. Geçen yıl 700 kilogram aronyam oldu. Bana Türkiye'den ulaşan kanser hastası 60-70 kişiye kargoyla gönderdim. Bundan sonra yapacağım şey, bunları sağlık meyvesi olarak herkese tanıtmak. Eşimin bir vasiyeti gibi aronya gönüllüsü oldum. Herkesi teşvik ediyorum."

Elitaş, yaklaşık 400 kök fide yetiştirdiğini ve bunları aronya üretmek isteyenlere vermek istediğini sözlerine ekledi.

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Yalova, Hasat, Bursa, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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