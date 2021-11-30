Kanserden korkma, geç kalmaktan kork - Son Dakika

Düzenlenen etkinlikte kadınlarda görülen meme kanseri hastalığının, son yıllarda daha sık olarak görüldüğü ve tarama programlarının yaygın olarak kullanılması, erken tanı olanaklarının artması ve tedavide sağlanan gelişmelerin meme kanseri tedavisindeki başarıyı artırdığı belirtildi.

Çarşı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşiye Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşenur Oktay konuşmacı olarak katıldı. 'Meme Sağlığı Konusunda Bilmek İstedikleriniz' toplumda meme kanseri farkındalığını artırmak ve bu konuya dikkat çekmek için tüm merak edilenleri anlattı. Katılımcıların sorularını yanıtladı.

Yapılan çalışmalarda, dünyada her yıl 1.7 milyon kadının meme kanseri tanısı aldığının ve her 8 kadından biris

inin meme kanseri olduğunu belirten Oktay,hastalıkla mücadele edebilmenin en önemli unsurunun erken teşhis olduğuna dikkat çekti. Oktay, " Kadınlarda en fazla görülen kanser, meme kanseridir. Bu hastalıkta erken teşhis çok önemli. Kadınların 40 yaş öncesi meme muayenesi ve ultrason tetkiki, 40 yaş sonrası senede bir kez mamografi tetkikiyle taramaları yapılmalı" diye konuştu.