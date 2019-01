Kanserden Korunmak İçin Meyve ve Sebze Tüketin"

KANSER öncesinde, sırasında ve sonrasında beslenmenin çok önemli olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Serap Andaç Öztürk, bu dönemde meyve ile sebze tüketiminin önemine dikkat çekti.

Bilimsel çalışmalara göre beslenmenin kanser üzerinde yüzde 35 etkisi olduğunu ifade eden Medicana İnternational İstanbul Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Serap Andaç Öztürk, "Besinler, kişiyi kanserden korumada ve tedavide destekleyici olduğu gibi içerdikleri veya hazırlama sırasında oluşturdukları kanserojenlerle de süreci olumsuz etkileyebilirler" dedi. Andaç Öztürk, tedavi öncesi veya sonrasında tüketilmesi gereken besinleri sıraladı.



"IZGARADA KIRMIZI ET PİŞİRİMİNE DİKKAT"



Kırmızı etin pişirme yöntemine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Serap Andaç Öztürk, "Izgara yapılırken zararlı bileşikler oluşur. Kalabalık ortamlarda yapılan yemeklerde pişirme ısısı ve sürecine dikkat edilmeyeceği için (etin yanması ya da direk ateşle temas etmesi gibi) tatil ortamında bu tarz hazırlanmış etlerden uzak durmakta fayda vardır" diye konuştu.



BOL BOL SIVI TÜKETİN ALKOLDEN UZAK DURUN



Alkolün 'kanserin dostu olduğunun altını çizen Serap Andaç Öztürk, "Alkolden uzak durmalısınız. Yapılan çalışmalara göre alkol tüketimi ile ağız, farinks, larinks, ösefagus, kolon, akciğer, rektum, karaciğer ve göğüs kanseri risklerini arttırmaktadır. Bol bol sıvı ve çay tüketmelisiniz. Hücrelerin düzgün fonksiyon gösterebilmesi ve vücudumuzdaki toksinlerin atılabilmesi için su tüketiminin yeterli düzeyde sağlanması gerekmektedir. Çay içerdiği fenol ve antioksidanlar nedeniyle kanserin önlenmesinde önemlidir. Bu nedenle içecek tercihinizi açık çaydan yana kullanabilirsiniz. Asitli içecekler ve karbonhidrat oranı yüksek olan meyve sularından uzak kalmalısınız" ifadelerini kullandı.



SÜT VE YOĞURT TÜKETİN



Düzenli süt ürünü tüketiminin kolorektal kanser riskini azalttığını anlatan Öztürk, "Ancak yeni yapılmış çalışmalarda prostat kanserinin agresif formları için süt tüketiminin riskli olabileceği gösterilmektedir. Bunlar göz önüne alındığında normal zamanda ve tatilde yoğurt tüketiminin aksatılmaması gerekmektedir" dedi.



GÜNDE 2 PORSİYON MEYVE 3 PORSİYON SEBZE



Meyve tüketiminin bazı kanser türlerine karşı önleyici bir etkisi olduğunu belirten Öztürk şu tavsiyelerde bulundu:



"Ağız, larinks, farinks, ösefagus, serviks, akciğer ve mide kanserlerine karşı önleyicidir. Yeşil ve sarı sebzeler özellikle mide kanserine karşı koruyucudur. Yine aynı şekilde nispeten nişasta içeriği düşük olan ıspanak, domates ve biber, ağız, larinks, farinks ve ösefajyal kanserlere karşı muhtemel önleyici etkisi vardır. Genel öneri olarak günde 2, maksimum 3 porsiyon meyve, sebze grubundan ise günde 3 yada 4 porsiyon tüketmeye özen gösterilmelidir. Ayrıca sebze ve meyvelerde bolca bulunan C vitaminin yüksek doz alımında helicobakter piloriye (gastrit mikrobu) bağlı gelişen mide kanserlerinin önlenmesinde yardımcı olabileceği de gösterilmiştir. Açık büfelerde tabağınızın büyük kısmının sebzelerden oluşuyor olması gerektiğini aklınızdan çıkartmayın. Ara öğünler için de meyvenizi yanınıza almayı unutmayın. Sebze ve meyvelerde bulunan kanser önleyici unsurlar; antioksidanlar, vitamin C, vitamin E, selenyum ve fitokimyasallardır."



KIZARTMA YAĞLARINA DİKKAT



Kızartma, kavurma yöntemleri ile yapılan besinlerde yağların oksidasyonu sonucu kanserojen maddelerin açığa çıktığını hatırlatan Öztürk, "Tatilde lezzet amaçlı kızartma ürünlerin servis edilmesi mümkündür ancak kullanılan yağ çeşidi ve kalitesi istediğimiz düzeyde olmaması ve sağlık üzerine olan olumsuz etkileri nedeniyle mümkün olduğunca kızartılmış besinlerden uzak kalınması, daha sıklıkla, buharda, haşlama ve fırın yöntemlerle pişmiş besinler tercih edilmesi gerekir. Deney hayvanları ve insanlar üzerinde yapılan çalışmalar çok fazla yağ tüketiminin hormona dayalı kanserler, kolorektal kanser riskini arttığını göstermektedir. Yine yağların ateş ile teması sonrası kanserojen maddeler açığa çıkmaktadır. Yazın özellikle yağları güneş görmeyecek bir yerde saklamak içindeki olası artacak zararlı maddelerin oluşma riskini azaltacaktır" ifadelerini kullandı.



"HAYVANSAL GIDALAR KANSER RİSKİNİ ARTTIRIR"



Fazla hayvansal kaynaklı protein tüketimi kanser riskini artırdığının altını çizen Öztürk, "Az posa tüketimi, fazla kırmızı et tüketimi ve omega 3 ve omega 6 yağlarının dengesizliği kanser riskinin artmasına katkıda bulunabilir. Günümüzde besinler, besinlere konulan bazı katkı maddeleri, besinlerin pişirilme şekilleri dahil birçok faktör, kanseri oluşturan nedenler arasında sayılmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki besinlerin kanserden koruyucu birçok olumlu etkisi de bulunmaktadır, tüm bu etkilerden yararlanabilmek için besinlerin hazırlanma, satın alma, saklama ve pişirme yöntemlerine çok dikkat etmemiz gerekmektedir. Kemoterapi ve radyoterapi sırasında ise beslenme önerileri kısmi olarak değiştiği ve hastalığın seyrindeki semptomlara ilişkin değişiklikler yapıldığı için bir beslenme uzmanından yardım alınması gerekliliği unutulmamalıdır" dedi. - İstanbul

