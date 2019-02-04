Kanserden Korunun, Taramalarınızı Yaptırın!

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Dünya Kanser Günü kapsamında açıklamalarda bulundu. Kanserin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer aldığına dikkat çeken Dr. Akan, kanserin önlenebilir bir hastalık olduğunu ve doğru korunma stratejileri ile kanser vakalarının üçte biri önlenebildiğinin altını çizdi. Çevresel etkenler kanser oluşumunda yüzde 90 oranında etkili olduğu bilgisini veren Dr. Akan, "Kanser oluşumunda etkisi olan kötü beslenme, sedanter yaşam, tütün ve alkol kullanımı ile güneş ışığının zararlı etkilerine maruz kalma gibi çevresel etkenlerin kontrol altına alınması kanser görülme sıklığını azaltacaktır" dedi.

En az kanserden korunma kadar önemli olan bir diğer kavramın erken teşhis olduğunu vurgulayan Dr. Akan, "Toplumdaki alışılagelmiş kanaatin tersine erken teşhis edildiği takdirde kanser bütünüyle tedavi edilebilir bir hastalıktır. Birkaç istisna dışında hemen hemen bütün kanser türlerinde hastalığın erken dönemde yakalanması yarar sağlamaktadır. Kanserde asıl sorun hastalığın geç tanımlanmasıdır. İşte bu dönemde tedavi zor, pahalı ve göreceli olarak da başarısızdır. Günümüzde tanı yöntemlerindeki gelişmelerin artması birçok kanser türünün daha erken evredeyken yakalanmasına olanak tanımaktadır" diye konuştu.

"Erken Teşhis Hayat Kurtarır"

Bursa'da kanserle kapsamlı mücadele yürüttüklerini dile getiren Dr. Akan, "İlimizde KETEM birimlerimizde 'Erken Teşhis Hayat Kurtarır!' prensibiyle meme, kolorektal ve serviks kanserlerine karşı tarama hizmetleri ücretsiz verilmektedir. Vatandaşımızın kanser taramalarına daha kolay ulaşabilmesi için Sağlıklı Hayat Merkezleri içinde yer alan KETEM birimlerimizin sayılarını arttırdık. Ayrıca mobil mamografi aracımız sayesinde KETEM birimlerimize uzak vatandaşlarımızın oturdukları semtlere giderek tarama hizmeti sunuyoruz. Yine şehrimizin birçok noktasında farkındalık etkinlikleri düzenleyerek, kansere karşı vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.