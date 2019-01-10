Kanserden Ölen 5 Yaşındaki Ahmet'in Adı Kütüphanede Yaşayacak

Kanserden 5 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Eren Gümüş'ün adı, babası Turgay Gümüş tarafından Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesine yaptırılan kütüphanede yaşayacak.

Kanserden 5 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Eren Gümüş'ün adı, babası Turgay Gümüş tarafından Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesine yaptırılan kütüphanede yaşayacak.



2016 yılında 5 yaşındayken kanserden yaşamını yitiren Ahmet Eren Gümüş adına babası edebiyat öğretmeni Turgay Gümüş tarafından Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesinde kurulan kütüphane öğrencilerin hizmetine sunuldu. Kütüphanenin açılışında kanserle mücadele için neler yapılması gerektiği anlatıldı. Minik Ahmet'in fotoğraflarından oluşan slayt gösterimi sırasında ise duygusal anlar yaşandı. Kanserden ölen çocuklar için hazırlanan şiir dinletisinin ardından Turgay Gümüş'ün oğlu Ahmet Eren Gümüş için yazdığı şiiri okul öğrencilerinden Meryem Demiradam okudu. Açılışa Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da katıldı.



Başkan Ak yaptığı konuşmada, "Bugün güzel ve hayırlı bir çalışmanın açılışını yaptık. Evladının ismini yaşatmak isteyen Turgay öğretmenin oğlu Ahmet Eren için kurduğu kütüphaneyi hizmete açtık. Ölüm bir şekilde insanoğluna geliyor. Bazen beklenmedik bir şekilde, bazen de olağan bir süreç içerisinde. Acıların en büyüğünün evlat acısı olduğu söylenir. Sevgili Peygamberimiz ümmetin acısını üzerinde taşırken dahi evlat acısı yaşamıştır. Bir babanın oğlunun anısını yaşatmak için kütüphane açması oldukça anlamlı. Bizler de arkamızdan hayırla yadedilen işler yapmak mecburiyetindeyiz. Eserlerimizle anılmak en büyük hedefimiz olmalı. İyi anılmak için Allah'a, dinimize, ülkemize ve milletimize güzel işler yapan insanlar yetiştirmek hayırlı işlerin en önemlisidir. Bu anlamda evladını hayırlı bir işle yaşatan Turgay Gümüş hocamıza teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

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