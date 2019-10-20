Son Dakika Haberleri: Kanserden ölen İncilay öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika 3. Sayfa Kanserden ölen İncilay öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Kanserden ölen İncilay öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Samsun'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 26 yaşındaki müzik öğretmeni İncilay Baş, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kanserden ölen İncilay öğretmen son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Samsun'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 26 yaşındaki müzik öğretmeni İncilay Baş, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.


Ordu'nun Perşembe ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Gaziantep Şahinbey Şehit Ersin Yıldırım Ortaokulunda müzik öğretmeni olarak görev yapan 26 yaşındaki İncilay Baş, yakalandığı lösemi hastalığına yenik düştü. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altında bulunan İncilay öğretmen, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Alim ve Ayşe Baş çiftinin iki kızından biri olan İncilay Baş'ın Samsun OMÜ Müzik Öğretmenliği Bölümü mezunu olduğu öğrenildi. Genç öğretmenin cenazesi memleketi Ordu'ya getirildi. Perşembe ilçesinde öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından genç öğretmen gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenaze törenine ailenin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. - ORDU

Samsun, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:56 Kaynak: İHA
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