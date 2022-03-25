KANSERDEN ÖLEN KIBRIS GAZİSİ, ŞEMDİNLİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

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HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ahmet Sezai (66), törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'de bir süredir kanser tedavisi gören Kıbrıs gazisi Ahmet Sezai, hastanede hayatını kaybetti. Sezai'nin cenazesi, otopsinin ardından memleketi Şemdinli'ye götürüldü. Kıbrıs gazisi Sezai için Karşıyaka Mahallesi Camisi önünde tören düzenlendi. Törene Şemdinli Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Ercan, İlçe Müftüsü Rıdvan Şahin, kurum amirleri, Sezai'nin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs gazisi Sezai, ilçe mezarlığında toprağa verildi. (DHA)