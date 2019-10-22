Son Dakika Haberleri: Kanserden ölen oğlunun acısına kalbi dayanmadı
Son Dakika Güncel Kanserden ölen oğlunun acısına kalbi dayanmadı

Kanserden ölen oğlunun acısına kalbi dayanmadı

3 dakika önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 4 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden 47 yaşındaki oğlu Ercan Türel'in tedavi gördüğü hastanede öldüğü haberini alan baba 78 yaşındaki Hacı Vehbi Türel, aynı gün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Kanserden ölen oğlunun acısına kalbi dayanmadı, System.String[]

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 4 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden 47 yaşındaki oğlu Ercan Türel'in tedavi gördüğü hastanede öldüğü haberini alan baba 78 yaşındaki Hacı Vehbi Türel, aynı gün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Evli ve 2 çocuk babası Ercan Türel, kanser rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Karamürsel Devlet Hastanesinde dün vefat etti.

Oğlunun ölüm haberini alan baba Hacı Vehbi Türel, hastane morguna kaldırılan oğlunu aynı gün son kez görmek istedi.

Morgda oğlunun cenazesini gördükten sonra aniden rahatsızlanan 78 yaşındaki baba, aynı hastanede tedavi altına alındı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen baba, burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Yalova'da özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Hacı Vehbi Türel, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ercan ve Hacı Vehbi Türel'in cenazeleri, hastane morgundan yakınları tarafından alınarak evlerinin önüne getirildi. Burada okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından helallik alındı.

Baba ve oğlunun cenazeleri, Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Yalakdere Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Karamürsel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:54 Kaynak: AA
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