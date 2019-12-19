Kanserden ölen tıp öğrencisinin adı kanser destek merkezinde yaşayacak - Son Dakika
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Kanserden ölen tıp öğrencisinin adı kanser destek merkezinde yaşayacak

6 saat önce

Edirne'de kanserden yaşamını yitiren tıp öğrencisinin adının verildiği "Cumhur Deniz Uysal Kanser Destek Merkezi" törenle hizmete açıldı.

Kanserden ölen tıp öğrencisinin adı kanser destek merkezinde yaşayacak, System.String[]

Edirne'de kanserden yaşamını yitiren tıp öğrencisinin adının verildiği "Cumhur Deniz Uysal Kanser Destek Merkezi" törenle hizmete açıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Selimiye Sağlıklı Hayat Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kanserin dünyadaki en yaygın hastalıklardan biri olduğunu söyledi.

Hastalıklara bağlı ölümlerin yüzde 20'sinin kanserden olduğunu belirten Canalp, "Bu yaygın hastalıktan Türkiye'de her yıl 164 bin kişi kanser teşhisi alıyor. Günlük ortalamalara baktığımız zaman memleketimizde her gün 450 kişi kanser teşhisi alıyor. Kanserle mücadelede elbetteki erken teşhis çok önemli." diye konuştu.

Bu hastalıkla mücadelede kanser teşhisi almış hastalara ve yakınlarına desteğin çok önemli olduğuna dikkati çeken Canalp, şunları kaydetti:

"Bu merkezin açılışı sadece kurumlar arası belli bir ilişkinin bağlılığını ortaya koymuyor, aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarıyla beraber yürüteceğimiz etkinlik olması dolayısıyla da kıymetli ve değerlidir. Biz bunu sadece devlet projesi değil, kanser teşhisi almış, kanserden yakınlarını kaybetmiş kişilerle beraber yürütmeye çalışacağımız, onlarla omuz omuza vermek suretiyle bir proje olarak ortaya koyuyoruz."

Canalp, tıp öğrencisi Uysal'ın adının merkezde yaşayacak olmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.

4 Ocak'ta kanserden yaşamını yitiren Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Cumhur Deniz Uysal'ın annesi Aynur ve babası Alpaslan Uysal törende gözyaşlarına hakim olamadı.

Uysal ailesi, oğullarının adının merkezde yaşatılmasına sevindiklerini söyledi.

Törene Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, doktorlar, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Açılışın ardından törene katılanlar merkezi gezdi. Merkezde kanserle mücadele eden hasta ve yakınlarına psikolojik destek verilmesi amaçlanıyor.

Ekrem Canalp, Cumhur Deniz, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:08 Kaynak: AA
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