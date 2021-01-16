Kanserden yüzünün yarısını kaybeden hastaya yapay kemik ve omzundan alınan doku ile yeni yüz yapıldı - Son Dakika

Kanserden yüzünün yarısını kaybeden hastaya yapay kemik ve omzundan alınan doku ile yeni yüz yapıldı

16.01.2021 11:44

Yüzünde oluşan lezyondan sonra kansere yakalandığı tespit edilen ve kanserin yüz kemiklerinin yarısını erittiği 52 yaşındaki Selçuk Yılmaz, özel olarak tasarlanan üç boyutlu yüz kemikleri ve omzundan alınan doku sayesinde sağlığına kavuştu.

Yüzünde oluşan lezyondan sonra kansere yakalandığı tespit edilen ve kanserin yüz kemiklerinin yarısını erittiği 52 yaşındaki Selçuk Yılmaz, özel olarak tasarlanan üç boyutlu yüz kemikleri ve omzundan alınan doku sayesinde sağlığına kavuştu.

Antalya'da yaşayan Selçuk Yılmaz'ın hayatı, diş ağrısı ile başlayan rahatsızlığın ortaya çıkışıyla kabusa döndü. Yılmaz, 1,5 yıl ağrılı ve sancılı bir süreç geçirdi.

Yüzündeki tümörün büyümesiyle üç kemiği eriyen Yılmaz'ın çok riskli bulunan operasyonu, gittiği birçok sağlık kuruluşu tarafından uygun görülmeyerek reddedildi.

Ankara Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniğine başvuran Selçuk Yılmaz, Prof. Dr. Ramazan Erkin Ünlü, Op. Dr. Hasan Murat Ergani ve Op. Dr. Burak Yaşar'ın literatüre girmeye aday toplam 10 saati bulan bir dizi operasyonu sayesinde yeni bir yüze kavuştu.

"Aynaya baktığımda kendimi göremiyordum"

Geçirdiği zorlu operasyon sonrasında sağlık sorunlarını geride bırakan Yılmaz, AA muhabirine yaşadıklarını anlattı.

Ticaretle uğraşan Yılmaz, hastalığı tespit edildikten sonra pek çok hastaneye gittiğini, zorlu bir süreç geçirdiğini söyledi.

Yılmaz, "Büyük ameliyatları Ramazan hoca ve ekibi sayesinde atlattım. Şu an her şey yolunda gidiyor. Her şey güzel. Ağrım, sızım kalmadı. Daha önce yaşadıklarımın hiçbirini yaşamıyorum. Önceden yemek bile yiyemiyordum, birçok sorun yaşıyordum." diye konuştu.

Hastalığının iki yıl önce başladığını anlatan Yılmaz, "Bir diş kaplamasından dolayı apse başladı. Bana anlatılan şey, apsenin içinde mikrop oluşmuş ve bir kanser türüymüş. Ramazan hocamın ve diğer doktorlarımın sayesinde temizlendi ve şu an hiçbir problemim yok. Hocalarıma çok teşekkür ederim, beni sağlıma kavuşturdular. Onlara minnettarım." dedi.

Kanser yüzdeki üç kemiği eritmiş

Ankara Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ramazan Erkin Ünlü, operasyonun en önemli özelliğinin hastaya özel üretilen üç yüz kemiği ile hastanın omzundan alınan doku naklinin bir arada aynı seansta yapılması olduğunu söyledi.

Hastanın kendilerine başvurduğunda ilerlemiş bir rahatsızlığının olduğunu anlatan Ünlü, gittiği hastanelerde tedavi uygulandığını ancak şikayetlerinin çözülemediğini belirtti.

Tetkiklerin ardından durumun riskli olduğunu hastaya anlattıklarını belirten Prof. Dr. Ünlü, hastanın ameliyat öncesindeki durumu için şunları kaydetti:

"Selçuk Yılmaz'a, verrüköz karsinom adlı kanser türünün yüzünün yarısını yediğini ve beyin zarına yaklaştığını tespit ettiğimizi söyledik. Ameliyatın risklerini anlattık. Ameliyatta sıkıntı olabileceğini, yüzün yarısını almamız gerektiğini, bu kemiklerin hiçbirinin kalmadığını, kanser tarafından eritildiğini, yapılan tetkiklerle bunun görüldüğünü söyledik. Ameliyatın başarı şansının çok yüksek olmadığını söyledik. Sadece oradaki kitleyi takip edip, beyne kadar almak mesele değildi. Şu an yüzünü oluşturan kemiklerden üç tanesinin; çene kemiği, elmacık kemiği, orbita dediğimiz göz etrafındaki kemik sarmalının kanser tarafından yok edildiğini, yendiğini gördük. Bunların yerine aynı seansta bir şeylerin konulması gerekiyordu. Bu konuda hastayla konuştuk, mutabakata vardık, risklerini söyledik. Ameliyatın başarı şansının az olduğunu söyledik. Bu devrede hastayla sürekli iletişim halindeydik."

METÜM ile üç boyutlu kemik için fikir alışverişi

Prof. Dr. Ünlü, Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl'ün öncülüğünde kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi (METÜM) ile pek çok kez başarılı çalışmalar yürüttüklerini, bu ameliyat için de METÜM ile iletişime geçtiklerini söyledi.

METÜM'ün hasta için üç yüz kemiği ürettiğini belirten Ünlü, dünyada ilk olan operasyonda yaptıkları işlemleri şöyle anlattı:

"Dünyada ilk defa aynı anda ve aynı seansta yüzün üç kemiği yeniden yapılandırıldı. Bunun yanında yumuşak doku, kas ve sinirleri de eş zamanlı yapılandırıldı. Hastamız konuşuyor, yemek yiyebiliyor. Yüzündeki deformasyonun şu andaki seviyesi az. Normal bir cerrahi prosedür uygulasaydık ve hastamızın yüzünün yarısını alsaydık yaşam kalitesini kötü bir halde bırakacaktık. Bu tümörü tamamen çıkardık, basit bir işlem değildi. Sadece yüz kemiği değil, kanserin yayıldığı temporal kemikte ve kafa kemiğindeki bazı kısımları aldık. Üç boyutlu üretilen kemiklerle yüzü tekrar yapılandırdık, üstünü yumuşak doku ile örttük. Eksik olan parçaları yerine koyduk. Hastamızın hayat kalitesini maksimum seviyeye çıkardık. Birden fazla seanslık bir işlem oldu. Kemik ve yüzü yeniden yapılandırdık. Artifisyel (yapay) olarak üç boyutlu hazırlanan üç kemiğin yerleştirildiği, yumuşak dokunun da aynı seansta yerine konulduğu dünyadaki ilk hasta."

Koronavirüs dışındaki tedavi süreçleri de devam ediyor

Hastanın daha önce birkaç defa ameliyat olması nedeniyle bozulmuş olan anatomiyi düzeltmenin kolay olmadığını kaydeden Ünlü, "Yaklaşık 10 saat süren bir dizi operasyondan sonra güzel bir sonuç elde ettik. Hastamız mutlu, biz de gururluyuz." dedi.

Ankara Şehir Hastanesinde Plastik Cerrahi Kliniğinde salgın döneminde önemli bir operasyona imza attıklarını söyleyen Ünlü, "Böyle özellikli bir ameliyatın salgın döneminde Ankara Şehir Hastanesinde yapılması da oldukça önemli bir olay. Ankara Şehir Hastanesi sadece korona hastanesi olarak görülüyor ama böyle büyük ve başarılı ameliyatlar da yapmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hastanın tedavi sürecinin bitmek üzere olduğunu, rutin kontrollerini yapacaklarını kaydeden Ünlü, bundan sonra da tedavi süreci ve takibinin yakından yapılacağını söyledi.

Ünlü, "Bu bir ekip işi. Biz başarılı bir ekibiz. Tabii hastamız da çok sabırlıydı. Acılar çekmiş olmasına rağmen çok sakindi." ifadesini kullandı.

Kanserden yüzünün yarısını kaybeden hastaya yapay kemik ve omzundan alınan doku ile yeni yüz yapıldı
Kanserden yüzünün yarısını kaybeden hastaya yapay kemik ve omzundan alınan doku ile yeni yüz yapıldı
Kanserden yüzünün yarısını kaybeden hastaya yapay kemik ve omzundan alınan doku ile yeni yüz yapıldı
Kanserden yüzünün yarısını kaybeden hastaya yapay kemik ve omzundan alınan doku ile yeni yüz yapıldı

Şehir Hastanesi, Selçuk Yılmaz, Ankara, Kanser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanserden yüzünün yarısını kaybeden hastaya yapay kemik ve omzundan alınan doku ile yeni yüz yapıldı - Son Dakika


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