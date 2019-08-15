Kansere davetiye çıkarmadan güneşlenin



BAZILARI GÜNEŞİ SEVİYOR, BAZILARI KORUNUYOR

Dermatolog Sinem Karaca, Ultraviyole (UV) ışınlarının, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından listelenen 'kanser yapıcı özelliği en kuvvetli etkenler' arasında yer aldığını belirtti. DHA muhabiri, Marmaris'te plajda güneşlenen vatandaşlarla konuştu. Marmaris'te yaşayan ve emekli devlet memuru olan Coşkun Ercan (59), "14 yıldır halk plajında güneşte tavla oynuyorum. Güneşin alnındayız, hiçbir şey olmadı. 14 yıldır vücuduma hiçbir şey sürmüyorum ve mutluyum" dedi. İzmir'den Marmaris'e tatile gelen 37 yaşındaki Ahmet Yılmazerçi, "Güneşte kalmamayı tercih ediyorum. Her şeyin fazlası gibi güneşin de fazlasının zararlı etkisi mevcut. Vücuduma uygun çeşitli kremlerle korunuyorum" dedi.

35 yaşındaki Gülben Yılmazerçi, "Güneşin zararlı olduğu doğru. Güneşin etkili olduğu saatlerde dışarı çıkmıyorum. Etkisini yitirdiğinde plajda şemsiye altında dinleniyorum. Dışarı çıktığımda güneş kremi kullanıyorum" dedi. Ankara'dan tatile gelen 32 yaşındaki Batuhan Özçelik, "Yıllardır bizlere D vitamini olduğu, vücuda yararlı olduğu ve iyi geldiği söylendi. Güneş vücuda yararlı olduğu için uzun yıllardır hiçbir koruyucu krem kullanmadan güneşleniyorum. Şimdiye kadar cildimde bu konuda bir sıkıntı yaşamadım" dedi.

Marmarisli 33 yaşındaki Mehmet Hakan Almaz da "Güneşlenmeyi seviyorum. Bir sıkıntı yaşamadım. Koruyucu krem de kullanmıyorum" dedi.

