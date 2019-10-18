Kansere futbol maçıyla dikkati çektiler

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sağlık çalışanları, meme kanseri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kadın erkek karma futbol maçı yaptı.

Kapaklı Devlet Hastanesi sağlık çalışanları ve yöneticileri, ilçedeki halı sahada bir araya geldi.

Meme kanserine dikkati çekmek amacıyla beyaz tişört giyen ve pembe kurdele takan kadın ve erkek sağlıkçılar, karma futbol maçı yaptı.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Cengiz Becerir ve Kapaklı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Levent Alper'in vuruşu ile başlayan maçı vatandaşlar ve diğer sağlıkçılar da izledi.

İl Sağlık Müdürü Becerir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meme kanserine dikkati çekmek amacıyla il genelinde birçok etkinlik yapıldığını söyledi. Bunlardan birini de Kapaklı ilçesinde gerçekleştirdiklerini anlatan Becerir, "Kanserde erken teşhisin ve iyi bir takibin önemini belirtmek istedik. Bu sebeple sağlık personellerimizle bir etkinlik organize ettik." dedi.

Kapaklı Devlet Hastanesi Başhekimi Alper de etkinliğe katılarak meme kanseri konusunda farkındalık oluşturan sağlıkçılara teşekkür etti.