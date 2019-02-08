Kansere hızlı ve kolay teşhis geliştirdiler
1 saat önce
Selçuk Üniversitesi bünyesinde oluşturulan çalışma ve araştırma ekibi tarafından, eş zamanlı kanser teşhisi üzerine hızlı sonuç veren yeni bir teknik geliştirildi.
Selçuk Üniversitesi
bünyesinde oluşturulan çalışma ve araştırma ekibi tarafından, eş zamanlı kanser teşhisi üzerine hızlı sonuç veren yeni bir teknik geliştirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:45
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