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Kansere karşı aşı - Son Dakika

Kansere karşı aşı

15.12.2021 09:52

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Tuğçe Demir, rahim ağzı kanserinin aşı ile önlenebilir tek kanser türü olduğuna dikkat çekerek, "HPV'ye bağlı kanserlerin önlenmesi için 9-14 yaş aralığındaki çocuklara aşı yaptırılmasını öneriyoruz" dedi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Tuğçe Demir, rahim ağzı kanserinin aşı ile önlenebilir tek kanser türü olduğuna dikkat çekerek, "HPV'ye bağlı kanserlerin önlenmesi için 9-14 yaş aralığındaki çocuklara aşı yaptırılmasını öneriyoruz" dedi.

Human Popilloma Virüs'ün (HPV) cinsel yollarla bulaşan bir virüs olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Tuğçe Demir, "HPV virüsü, kadın genital enfeksiyonları arasında sık görülen virüslerden bir tanesidir. 200 farklı türde de HPV virüsü bulunmaktadır. Bunlardan yaklaşık 20 tane farklı türü ise genital enfeksiyona neden olmaktadır. Her yıl dünyada yaklaşık 250 bin kişi HPV'nin yol açtığı rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Bu virüsün bulaşma yolu, cinsel ilişkidir. Oral ya da anal yolla enfekte bir genital bölgeye temas sonrasında görülmektedir. Prezervatiflerin HPV virüsünü koruduğuna dair kanıtlar mevcut olsa da cilt tamamen kapanmadığı için yine de virüsün bulaşması söz konusu olabiliyor. Bulaştıktan sonra zaman içinde sinsice ilerleyerek kansere neden olabiliyor. Oysa aşı ile korunabildiğimiz tek kanser türü, rahim ağzı kanseridir. O yüzden amacımız hiç bulaşmadan önce aşı ile önlem almak istiyoruz. Eğer bir hastamız HPV virüsü ile tanışmamışsa biz aşı yolu ile rahim ağzı kanserine yol açabilen en yüksek riskli olan özellikle 16-18 tipine karşı yüzde 100 oranında koruyabiliriz. Aşı olduktan sonra bulaşan virüslerin enfeksiyon oluşturmasını engelleyebiliyoruz. Çünkü HPV aşıları ile virüsün, vücudun tarafından tanınması sağlanıyor. Vücut mikrobu tanıdıktan sonra tekrar aynı mikropla karşılaştığında daha önce oluşan antikor yanıtı ile hastalığın oluşmasını engellemiş oluyor" dedi.

Demir, 9-14 yaş aralığındaki çocuklara cinsiyet fark etmeksizin aşının uygulanmasını önerdiklerini söyleyerek, "Şu anda Sağlık Bakanlığı'nın aşı takviminde HPV aşısı bulunmuyor ama kız ya da erkek fark etmeksizin 9-14 yaş aralığındaki çocuklara aşı yapılmasın öneriyoruz. Ayrıca cinsel olarak aktif olmayan ya da yeni evlenmiş kadınlarımızın da mutlaka 21 yaşından sonra HPV aşısı yaptırmasını öneriyoruz. Özellikle vücudun HPV virüsü ile tanışmadan önce HPV aşısı yaptırmalarını öneriyoruz. İlerleyen yıllarda zaten aşı takvimine girilmesi ile bu aşının yaygınlaşacağını belirtti.

HPV'ye bağlı kanserlerin önüne geçmek için aşı olmayı ihmal etmemeleri gerektiğini söyleyen Tuğçe Demir, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Gebelikte aşıyı önermiyoruz ama gebe birisi aşı olduktan sonra gebe olduğunu öğrenirse gebeliği sonlandırması için bir neden bulunmuyor. Aşı her iki cinse de güvenle yapılabiliyor. Aşıların koruduğu HPV türlerine göre 2'i, 3'lü formları var. Eğer ki 2'li aşı yapılacaksa ilk doz yapıldıktan 6 ay sonra 2. dozu yaptırıyoruz. Aşının koruyuculuğunun 2. dozdan sonra başladığı tespit edilmiş. 3'lü dozlar ise 0-2-6. aylarda yapılıyor.

HPV aşısının diğer aşılardan farklı olarak ekstra bir yan etkisi yok. Uygulama bölgesinde belki hafif şişlik, ağrı ve ya hassasiyet oluşturabilir. Onun dışında zararsız ve oldukça güvenilir bir aşı. Bir hekim olarak ve bir kadın olarak; kadınlarımızın 21 yaşından itibaren, çocuklarımızın da 9 yaşından itibaren ben HPV aşıları ile aşılanmasını öneriyorum. Böylece rahim ağzı kanserinin oluşmasının önüne geçebiliriz. Aşılanmanın yaygın olduğu ülkelerde, rahim ağzı kanseri görülme sıklığının giderek azaldığını biliyoruz".

(Eren Kan/ İHA)

Kansere karşı aşı
Kansere karşı aşı
Kansere karşı aşı
Kansere karşı aşı

Kadın Hastalıkları, Kanser, Doğum, Aşı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kansere karşı aşı - Son Dakika


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