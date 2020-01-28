Kansere karşı bilgilendirildiler - Son Dakika
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Kansere karşı bilgilendirildiler

6 saat önce

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 'Ocak Ayı Serviks (Rahim Ağzı) Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında, sağlık çalışanlarına "'Rahim Ağzı Kanseri Erken Tanısı Hayat Kurtarır" başlıklı konferans verildi.

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 'Ocak Ayı Serviks (Rahim Ağzı) Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında, sağlık çalışanlarına "'Rahim Ağzı Kanseri Erken Tanısı Hayat Kurtarır" başlıklı konferans verildi.


Doç.Dr. Şebnem Hanioğlu Kargı konferans salonunda düzenlenen, rahim ağzı kanseri ve tedavisi ile bu kanser türüne karşı farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen konferansta BEÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Müge Harma ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Anıl Turhan Çakır konuşmacı olarak katıldı.


Erken teşhiste rahim ağzı kanserinden kurtulma oranlarının oldukça yüksek olduğunun belirtildiği konferansta, Prof. Dr. Harma kanserden ve rahim ağzı kanseri taramasının tarihçesinden bilgiler sunarken, Dr. Çakır ise rahim ağzı kanseri taraması ve HPV aşıları hakkında bilgi verdi.


Katılımcılardan gelen soruların cevaplanması ile devam eden konferansın sonunda, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Aykut Barut tarafından konuşmacı Prof. Dr. Müge Harma ve Dr. Anıl Turhan Çakır'a teşekkür belgesi verildi. - ZONGULDAK

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:32 Kaynak: İHA
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