Kansere karşı

Edirne'de, kanser farkındalığını artırmak ve hastalık hakkında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla "Kanser Farkındalık Durağı" oluşturuldu.

Edirne Sağlık Müdürlüğü, Dünya Kanser Günü etkinlikleri kapsamında, Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesinin destekleriyle Talatpaşa Caddesi'ndeki bir bekleme durağını kanser hastalığıyla ilgili bilgilerle donatarak yeniledi.

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, durak açılışında yaptığı konuşmada, amaçlarının kanserin her yönüyle bilinmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Kanser farkındalığı oluşturmak amacıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı bir durağı düzenlediklerini belirten Kalkan, "Dünyada ve ülkemizde ölüm sebepleri arasında kanser ikinci sırada yer alıyor. Amacımız bu hastalık hakkında halkımızı bilgilendirmek. Bilgi paylaşımını artırmak için çalışıyoruz. Bu kadar ciddi bir hastalık olan kanser, yüzde 30 ile 50 arasında risk faktörlerinden kaçınarak önlenebilecek ve engellenebilecek bir hastalık. Tütün kullanımından alkol kullanımına, sağlıksız beslenmeden fiziksel aktivite eksikliğine kadar bir dizi risk faktörü vardır. Bu risk faktörlerini en iyi şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Bu durağı giydirerek de bunu yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal da güzel bir farkındalık oluşturulduğunu belirterek, "Önemli olan bilinçlenmek ve eğitimli olmak. Risk faktörlerinden nasıl kaçınılacağını iyi bilmeliyiz. Önemli olan bu tür hastalıklara yakalanmamak. Korunma bu anlamda çok önemli." dedi.

Açılışa, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, sağlıkçılar ve vatandaşlar da katıldı.