Kansere karşı el ele verdiler

Hasta ve yakınları keyifli anlar yaşarken taramanın önemine dikkat çekildi.

Meme Kanseri Farkındalık ve Bilinçlendirme Ayı faaliyetleri kapsamında VM Medical Park Bursa Hastanesi, Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği ONKO-DAY ve Bursa Kanserle Savaş Derneği'nin el ele vererek düzenlediği etkinlikte 'Kanserden Korkma, Geç Kalmaktan Kork' mesajı verildi. Hastanenin teras katında gerçekleşen ve sonunda katılımcılara farkındalık ayını sembolize eden pembe şalların takdim edildiği etkinlikte hastalar ve yakınları, hekimlerden önemli bilgiler edindi. Etkinlikte konuşma yapan VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Esra Molla, "Farkındalık buluşmamızın yanı sıra, uzman hekimlerimizin geniş kitlelerle buluştukları bilgilendirici seminerlerimiz ay sonuna kadar devam edecek. Aynı zamanda meme kanseri konusunda uzman hekimlerimizin bilgilendirici açıklamalarını da medya aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırıyoruz. Sosyal medyada da önemli çalışmalara imza atıyoruz. 'Kanserden korkma, geç kalmaktan kork' diyerek herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.

TARAMALARA ÖNEM VERMELİYİZ

Meme kanserinin erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu ifade eden VM Medical Park Bursa Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Arslan da farkındalık ayının çok önemli bir ay olduğuna dikkati çekerek "Ne kadar erken safhada yakalarsak hastalıktan kurtulma şansı o kadar yüksek. Meme kanseri, tarama şansı olan nadir kanser türlerinden biridir. Tedavi seçeneklerinde de çok önemli aşamalar kat edildi" diye konuştu.

ONKO-DAY Başkanı Füsun Önen ise "Kanser hastalarına hizmet ederken topluma yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. El ele birlikte güçlüyüz diyoruz. Bu birliktelikle kanser tanısının azaldığı, daha sağlıklı bir toplumda yaşamayı ümit ediyoruz. VM Medical Park Bursa Hastanesi'ne de duyarlılığı için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bursa Kanserle Savaş Derneği Başkanı Ümit Ecemiş de "VM Medical Park Bursa'nın ev sahipliğinde çok anlamlı bir etkinlik oldu. Gönüllülük esasıyla, sevgi odaklı olarak gerçekleştirilen bu tür etkinliklerle farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Böylece nice annelerin gönüllerine dokunarak sağlıklı gelecekler amaçlıyoruz" dedi.

Anlamlı buluşmaya VM Medical Park Bursa Hastanesi'nden Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Murat Saylık, Mesul Müdür Op. Dr. İdris Ahmet Çakır, Medikal Onkoloji Uzmanı Uzm. Dr. Mustafa Şahbazlar, Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Uzm. Dr. Kemal Ekici ve Başhemşire Naciye Ertürk ile diğer hemşireler de katıldı.