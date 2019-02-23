Son Dakika Haberleri: Kansere Karşı File Örerek Mücadele Verdi

Kansere Karşı File Örerek Mücadele Verdi

1 saat önce

İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Fatma Ordu, beş yıl önce yakalandığı meme kanserini, kooperatifteki arkadaşlarının desteği ve file örerek yenmeyi başardı.

Kansere Karşı File Örerek Mücadele Verdi, System.String[]
İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Fatma Ordu, beş yıl önce yakalandığı meme kanserini, kooperatifteki arkadaşlarının desteği ve file örerek yenmeyi başardı.

Bergama ilçesinde 2014'te yaptırdığı kanser taramasında meme kanseri olduğunu öğrenen Fatma Ordu, bu süreçte çevresindekilerden olumsuz tepkiler alması sonrası moral bozukluğu yaşadı.

Eşi ve çocuklarının desteğiyle tedavi olmaya başlayan Ordu, yakınlarının çalışmaya teşvik etmesiyle Bergama Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile tanıştı.

Kooperatifteki file örme kursuna başlayan ve hayatı bir anda değişen Fatma Ordu'nun sağlığı da iyiye gitti ve tedavisi sonucu vücudundaki tümör yok oldu.

İki çocuk annesi Fatma Ordu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığını atlatmasında kooperatifteki arkadaşlarından gördüğü desteğin büyük etkisinin bulunduğunu belirtti.

Ordu, şöyle konuştu:

"Kooperatifte her sıkıntımı paylaşabildiğim, beni sürekli arayan arkadaşlarım oldu. Hasta olduğumu bana hissettirmediler. Bana çok yardımcı oldular. Burayı bir kurtarıcı olarak gördüm. Burada antidepresan ilaçlarımı da bıraktım. Bu iş sayesinde, arkadaşlarım sayesinde kanseri yendim. Rutin kontrollerim devam ediyor. Altı ayda bir kontrole gidiyorum ama çok şükür hiçbir sorunum yok."

Ordu, kanser tedavisi gören insanların sosyal hayat ve üretim faaliyetinden kopmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kooperatifin İkinci Başkanı Ruhsar Döşemeci ise ilk geldiğinde kendine güveni olmayan Ordu'yu ısrarla çağırdıklarını, bir süre sonra moralinin yerine geldiğini ve iyileşmek için daha kararlı hale geldiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:57 Kaynak: AA

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