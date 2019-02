Kansere Karşı 'Kararlıyım ve Yapacağım' Kampanyası

Dünya Kanser Günü dolayısıyla kanser hastalığına farkındalık oluşturma amaçlı olarak yeni bir kampanya tanıtıldı.

Dünya Kanser Günü dolayısıyla kanser hastalığına farkındalık oluşturma amaçlı olarak yeni bir kampanya tanıtıldı. Söz konusu kampanya ile bir halk sorunu haline gelen kansere karşı alınması gereken önlemler paylaşıldı. Bahsi geçen kampanya kapsamında hediye edilecek her bir bilet hastalığı araştırmada kaynak oluşturacak.



Her yıl 4 Şubat Dünya Kanser gününde Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) ve ortak kuruluşların birlikte yürüttüğü, kanser hastalığına karşı toplumsal bilinci artırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında basın toplantısı düzenlendi.



"Dünya Kanser Günü" dolayısıyla Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği tarafından düzenlenen toplantıya Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü-UICC önceki Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, Biletix Genel Müdürü Kemal Erdine, İncekaralar Genel Müdür Yardımcısı Engür Rutkay ve çok sayıda basın mensubu katıldı.



Kanser hastalığı ile farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen toplantıda, kansere karşı toplumsal ve bireysel olarak alınabilecek önlemler paylaşıldı. Aynı zamanda sağlıklı yaşam, spor yapmanın kanserden korunmak için ne kadar önemli olduğu, kanserle mücadelede kararlılık gibi konulara değinildi. Uzmanlar, son yıllarda sürekli gelişen tedavi yöntemlerinden bahsetti. En çok rastlanılan kanser türleri için, geliştirilen tedavi yöntemleri ele alındı.



Toplantıda konuşan Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü-UICC önceki Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, kanserin bir halk sağlığı sorunu olduğunu ve her yıl dünyada 18 milyon kişinin kansere yakalandığını belirtti. Tedbir alınmazsa nüfus artışının etkisiyle bu rakamın 2040 yılında 30 milyona çıkacağına da söyleyen Kutluk "Her yıl 10 milyon kişiyi kanserden kaybediyoruz, önlem alınmazsa bu rakam 2040 yılında 16 milyona çıkacak. Biz biliyoruz ki kanser önlenebilir bir hastalık bu hastalığın 3'te birini önleyebiliyoruz. 18 milyon kişi kansere yakalanıyorsa aileler, bireyler, devletler tedbir alırsa 18 milyonun 6 milyonunu önleyebiliyorsunuz" dedi.



Dünya'da en çok görülen kanser türleri



Erken tanının önemine de dikkat çeken Kutluk, "Birkaç kanser türünde meme kanseri, kalınbağırsak ve serviks türlerinde erken tanı çok önemlidir. Erken tanı ile bu türlerin tedavisi yapılabiliyor. Geriye kalan tedavi yöntemlerini de uyguladığımızda kansere karşı başarı kazanmak mümkün oluyor. Dünya'da en çok görülen kanser türü akciğer kanseri, meme kanseri, prostat kanseri ve kalınbağırsak kanseridir. Bunları önlemek için tütünü yok etmeliyiz. Dünyada ki tüm kanser ölümlerinin yüzde 22'si tütün ilişkilidir. Yılda 10 milyon kişi kanserden ölüyor, bunu azaltmanın yöntemleri var. Tütünü kaldırdığımızda 10 milyon ölüm birdenbire 8 milyona düşüyor" dedi.



"15 kanser türü tütünle ilişkili"



Beslenme ve fiziksel aktivitenin kanserle mücadelede önemli olduğuna değinen Kutluk, "Beslenmede bu yörenin sağlıklı beslenme tarzını seçin, sağlıklı beslenme kilo fazlalığı ve şişmanlığı önlediği için 10 kadar kanser türünün görülme sıklığını azaltabiliriz. 15 kanser türü tütünle ilişkili, 10 kanser türü beslenme ile yakın ilişkili. Tütün, beslenme, fiziksel aktivite dediğimiz zaman ciddi oranda kanserden korunabiliriz. Bunlara çevre kirliliğini, alkolü, güneş ışığını, zararlı kimyasalları eklersek kansere karşı zafer kazanmamız mümkün olacaktır" diye konuştu.



Galata Kulesi ve boğaz köprüleri turuncu ve maviye boyanacak



Dünya Kanser Örgütü bütün dünyada 'Kararlıyım ve Yapacağım' sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kararlılığı sürdürmek kapsamında insanların dikkatini kanser hastalığına çekmek için bugün İstanbul'un sembollerinden Galata Kulesini ve boğaz köprülerini kampanya renkleri olan turuncu ve mavi renklerle ışıklandırılacak.



Gelirleri kanser araştırmalarında kullanılacak biletler



Toplantıda konuşan Biletix Genel Müdürü Kemal Erdine ise "2019 yılında, bağlı bulunduğumuz Ticketmaster'ların bütün ülkeleriyle beraber kanser araştırmalarına kaynak oluşturmaya karar verdik. Türkiye'de, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği'ni seçtik. 4 Şubat itibari ile ilk kampanyamızı başlattık. İlk kampanyamız biletleri hediye etmek istediğinizde kullanabileceğiniz hediye paketlerini tasarlayıp sunmak oldu. Bunların gelirlerinin tamamı hiçbir şekilde kesintiye uğramadan bu kuruma devredilecek ve bu sayede kanser araştırmalarında kullanılabilecek. Elbette bundan sonra pek çok kampanyamız daha olacak. Bunları 2019 yılı sonuna kadar sürdürerek sanatseverlerin desteği ile kanser araştırmalarına yeterince kaynak oluşturmayı umut ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Talihsiz Sürücü Cipinin Nasıl Soyulduğunu Anlamadı: Cam Kırılmamış, Kapıda Oynama Yok

Türk Ekibi Antarktika'ya Ayak Bastı

Dengeleri Değiştirecek Seçim Anketi: MHP'lilerin Yarısı AK Parti'ye Oy Vermeyecek

Bakan Albayrak, Türkiye'nin En Değerli Bankası Seçilen Ziraat Bankası'nı Tebrik Etti