Kansere karşı verdiği mücadeleyle bilinen Neslihan Tay yoğun bakımda

Bu mesajından günler sonra Neslihan Tay yoğun bakıma kaldırıldı.

Kansere karşı verdiği mücadeleyle bilinen Neslihan Tay Medipol Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Neslihan Tay, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "3 kere yendim, 4. de yolda. İyileşeceğime çok inanıyorum." mesajını paylaşmıştı.

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