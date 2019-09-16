Kansere karşı verdiği mücadeleyle bilinen Neslihan Tay yoğun bakımda
1 saat önce
Kansere karşı verdiği mücadeleyle bilinen Neslihan Tay Medipol Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Neslihan Tay, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "3 kere yendim, 4. de yolda. İyileşeceğime çok inanıyorum." mesajını paylaşmıştı.
Kansere karşı verdiği mücadeleyle bilinen Neslihan Tay Medipol Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Neslihan Tay, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "3 kere yendim, 4. de yolda. İyileşeceğime çok inanıyorum." mesajını paylaşmıştı.
Bu mesajından günler sonra Neslihan Tay yoğun bakıma kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:30
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