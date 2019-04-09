Sakarya
'da, akciğer kanserine yakalanmasına rağmen KOSGEB'den aldığı hibe krediyle açtığı kebapçı dükkanda çalışarak evine katkıda bulunan Hanife
Acar (40), hastanedeki tedavisi ve iş yerinde bulduğu moral sayesinde sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Adapazarı
ilçesinde 3 yıl önce rahatsızlanarak Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Acar, tedavi sonrası akciğer kanseri olduğunu öğrendi.
Ailesiyle büyük üzüntü yaşamasına rağmen hayata küsmeyen Acar, bir yandan kemoterapi tedavisi gördü bir yandan da KOSGEB'den aldığı hibe krediyle kendisine kebapçı dükkanı açtı.
Çalışanlarıyla her gün dükkanında müşterilerine pide, kebap ve dönerleri hazırlayan Hanife Usta, gördüğü tedavi ve iş yerinde bulduğu moral sayesinde yeniden sağlığına kavuştu.
"Kansere meydan okudum"
Hanife Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl evvel hasta olduğunu öğrenince ilk başta hayatın artık kendisi için bittiği yönünde şeyler düşündüğünü fakat pes etmediğini anlattı.
Hastalığı yenmek için çok kararlı olduğunu dile getiren Acar, "En büyük destekçim de KOSGEB oldu. Hastalığı yenmek için bir hedef belirlemiştim, dükkan açacaktım. Araştırma içerisine girdim ve KOSGEB kurslarına katıldım, oradan hibe kredisi alarak kebapçı dükkanı açtım. Dükkanımı açtığımda kendimi tamamen işime verdim. İş yerimde hem çalışıyorum hem de kanser tedavisini görmeye başladım. Kendimi işime odakladım ve hastalığımı unutmaya çalıştım." diye konuştu.
İş yerindeki ustasının kendisine hep moral verdiğini ifade eden Acar, şunları kaydetti:
"Hastalığım boyunca bana devamlı yardımcı olmuştur, kendisinden Allah razı olsun. Hastalığı gayretle azimle yenmeyi başardım. Allah'ın yardımıyla hastalığımızı yendik, işimizi de yaptık. KOSGEB desteğiyle çalışarak ikinci şubemizi bile açtık. Kansere resmen meydan okuyarak onu bitirdim. İnsan hastalığını öğrenince büyük psikoloji altına giriyor ama o psikolojinin altında kalmamalı, ben kalmadım. Bu hastalık beni yenemez çünkü bu doğuştan yoktu, hasta olan arkadaşlar hastalığın altında kalmasınlar. Kendilerine bir hedef belirleyip o hedeflerini gerçekleştirsinler. Kendine bir hedef belirlediğinde aşamayacağın hastalık yoktur."
"Her zaman yanında olduk"
Acar ile beraber çalışan Zihni Duran da kendisine hastalığı yenmesi için ellerinden gelen bütün desteği verdiklerini belirterek, yaptığı çalışmaların onun hastalığını bitirdiğini dile getirdi.
Acar'a kebap, döner ve pide yapmayı öğrettiğini aktaran Duran, "Şimdi hedefi daha büyük ve hedeflerini gerçekleştirecek. Mücadele vererek, çalışarak kanseri yendi. Hem çalışıyordu hem tedavi görüyordu ama 'azmin zaferi' diyelim buna çünkü kansere teslim olmadı, 'Bunu yeneceğim.' dedi. Allah'a şükürler olsun kanseri yendi. Bizler her zaman yanında olduk, 3 yıl savaştı, galip geldi." şeklinde konuştu.