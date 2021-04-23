Kansere yakalanan genç oyuncu Arif Güloğlu, tedaviye olumlu yanıt verdi

Çok Güzel Hareketler 2'nin 24 yaşındaki oyuncusu Arif Güloğlu, geçtiğimiz haftalarda lenf kanserine yakalandığını açıklayarak sevenlerinde derin bir üzüntü yaşatmıştı.

"MORALİ YERİNDE, TEDAVİSİ SÜRÜYOR"

Açıklamanın ardından sağlık durumu merak konusu olan genç oyuncu hakkında konuşan ekip arkadaşı Cenan Adıgüzel, sevindiren haberi verdi. Güloğlu'nun tedavisinin iyiye gittiğini söyleyen Adıgüzel, "Arif Güloğlu iyi, tedavisine devam ediyor. Her gün konuşuyoruz neredeyse. Morali yerinde, tedavisine devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda aramıza gelecek. İlk tedavisine güzel yanıt verdi. Her gün dua ediyoruz Arif'e." şeklinde konuştu.