Kansere yakalanan köpek "Zerdali" Kocaeli'de tedavi ediliyor - Son Dakika

Kocaeli'de yaklaşık 100 gündür Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'nda kanser tedavisi gören "Zerdali" adlı köpek, sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim'de "Sokak Hayvanları Eylem Planı" kapsamında, Kandıra yolundaki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'na dönüştürüldü.

Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında hayvanların tüm bakımlarını üstleniyor.

Kanser hastalığına yakalanmış Zerdali'nin, Patilik'teki yoğun tedavi sürecinden sonra durumunun düzelmeye başlaması da görenleri mutlu etti.

Yüzü ve gözleri yara içinde olan sokak köpeğinin 100 günlük tedavi süreci oldukça başarılı geçti ve olumlu sonuçlar ortaya çıktı.

Tedavisi devam eden hayvanın, çok kısa bir süre içinde tamamen toparlanması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Patilik'te görevli veteriner hekim Emin Uzuner, köpeğe yapılan biyopsi sonucunda, ağzındaki tümörün fibrosarkom kanser türü olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Hayvanın tedaviye alındığını ve kemoterapinin son aşamasını gördüğünü aktaran Uzuner, şunları kaydetti:

"Biyopsi yapıldı ve sonucunda vücudunda metastaz olmadığına karar verildi. Türkiye'de yapılamayanı yapıyoruz. Özellikle sahipsiz sokak hayvanları için bu çok büyük bir adım çünkü ülkemizde sahipsiz sokak hayvanlarına rağbet edilmiyor. Şu an için tedavimiz iyi gidiyor. Patilik olarak bütün tedavileri yapmak için emek veriyoruz, çaba sarf ediyoruz. Büyükşehir Belediyemiz bu işe çok önem veriyor. Zerdali artık mutlu bir hayvan. Biz ona ev arkadaşı arıyoruz."