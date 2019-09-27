Kansere yakalanan Şırnaklı Güven'i projeleri yaşama bağladı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşayan, halsizlik ve yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede lenf kanseri olduğunu öğrenen Güven Tong, bilim ve teknolojiye olan ilgisiyle hastalığını bir nebze unutup yaşama bağlandı.

Şırnak Anadolu Lisesi 2. sınıfta okuyan 16 yaşındaki Tong, 5 yıl önce halsizlik, yüksek ateş ve kilo kaybı şikayetiyle ailesi tarafından Şırnak Devlet Hastanesine götürüldü. Tong, buradaki ilk müdahalenin ardından ileri tetkik için Batman'a sevk edildi. Batman, Adana ve İstanbul'daki hastanelerde yapılan tetkikler sonucu lenf kanseri teşhisi konulan Tong, bir yıl çocuk onkoloji bölümünde tedavi gördü. Kemoterapi tedavisi gören Tong, bu süreçte babasını kaybetti.

Tong, hastanedeki tedavisinin ardından döndüğü evinde yaşadığı üzücü ve sıkıntılı süreci bir nebze olsun atlatıp hayalindeki projeleri gerçekleştirmek için odasını adeta atölyeye dönüştürdü. Bir yandan ilaç tedavisi ve kontrolleri süren Tong, diğer yandan ailesinin desteğiyle internetten temin ettiği malzemelerle suda ve karada hareket eden araç, savunma robotu gibi farklı tasarımlar hazırladı.

Hastalığına yenik düşmeyen Tong'un kazandığı moral ve motivasyonun da etkisiyle tedavisinde büyük oranda başarı sağlandı. Hayalindeki projelerin maketlerini hazırlayan Tong'un hedefi, ilerde bu maketleri gerçeğe dönüştürmek.

"Bu sevdam beni iyileştirdi"

Tong, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilim adamı olma hayali kurarken kansere yakalandığını söyledi. Bilim ve teknoloji tutkusu ile hastalığını unuttuğunu, iyileşme sürecinin hız kazandığını belirten Tong, eski oyuncak arabalar, bilgisayar parçaları gibi malzemelerden hayal ettiği projelerin maketlerini hazırladığını aktardı. Tong, "Biriktirdiğim atıkların yanı sıra harçlığımla internetten aldığım malzemelerle farklı araçlar tasarladım. Projelerimle ilgilendiğimde ağrılarımın azaldığını hissettim. Bu sevdam beni daha da iyileştirdi. Doktorlar hastalığı yüzde 95 yendiğimi söylediler, çok sevindim. Hedefim bilim adamı olmak." dedi.

"İstediği parçalar çok pahalı"

Tong'un annesi Sosin Tong, oğlunun hastalığını öğrendikten sonra eşinin üzüntüden kalp krizi geçirip vefat ettiğini anlattı. 11 çocuğundan Güven'in hedefleri olduğunu, iyi bir geleceği olması için imkanları ölçüsünde katkı sunduklarını ifade eden Tong, hayallerinin gerçekleştirmek için çaba göstermesinin hastalığını unutturduğunu görünce onu desteklediklerini dile getirdi. Tong, "Maddi imkanımız olmadığı için yeterince katkı veremiyoruz çünkü istediği parçalar çok pahalı. Oğlumun desteklendiği sürece güzel çalışmalar yapacağını düşünüyorum." dedi.

Ağabey Ahmet Tong da ilkokuldan bu yana kardeşinin yeteneğinin farkında olduklarını, maddi imkansızlıklar nedeniyle gerekli desteği sağlayamadıklarını söyledi. Kardeşinin hayallerini gerçekleştirdikçe kendisini toparlamaya başladığını dile getiren Tong, "Kendisini bunlarla avuttu, hastalığını bu çalışmalarla unuttuğunu söyleyince, imkanlar dahilinde yardımcı olmaya çalıştık." diye konuştu.