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Kansere yakalanan ünlü sanatçı vasiyetini hazırladı - Son Dakika

Kansere yakalanan ünlü sanatçı vasiyetini hazırladı

12.06.2021 12:21
Kansere yakalanan ünlü sanatçı vasiyetini hazırladı, System.String[]

Ünlü şarkıcı Gülay'ın rahim kanseri olduğu öğrenilmişti. Tedaviye başlayan Gülay vasiyetini hazırladı. İşte vasiyeti...

Daha önce de kanserle savaşan ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Gülay'ın rahim kanseri olduğu öğrenildi.

Gülay, Bodrum'dan İstanbul'a dönerek tedavisine başladı.

"BEŞ CANIM DAHA VAR"

Yeni açıklamalarda bulunan Gülay, "Artık bir vasiyet hazırlayayım yani. Her ihtimale karşı. Bir şey olacağından değil ama bulunsun." dedi. Gülay hayranlarına, "Sevenlerim korkmasın, üzülmesin. Kanser konusunda bayağı deneyimliyim. Bu üçüncü kanserim. İki sene önce de çoklu organ yetmezliğini atlatmıştım. Henüz dokuz canımı tamamlamadım. Beş canım daha var. Sevenlerim dua etsinler benim için" diyerek dua istedi.

GÜLAY KİMDİR?

24 Mayıs 1970 tarihinde İstanbul'da doğdu. Müzik hayatına, babası olan ünlü müzisyen ve besteci Eyüp Ercan Sezer'in bağlama ile çaldığı türkülere eşlik ederek 5 yaşında başladı ve babası tarafından eğitildi. Gülay, aynı zamanda uzun yıllar diş teknisyenliği yaptı fakat müziğe olan tutkusundan dolayı teknisyenliği 2000 yılında tamamen bırakıp, 2001 yılında Kuzey Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü'nde kompozisyon eğitimi almaya başladı. 2007 yılında okuduğu bölümden, birincilikle mezun oldu.

Gülay'ın, Gülay Sezer adıyla 1988'de çıkardığı arabesk albümü "Her Akşam"ı, 1995 yılında BMG Müzik'ten çıkan "Cesaretin Var mı?" ve 1997'de yine BMG'den çıkan Bir Sevi Masalı adlı pop albümleri izledi. Daha sonra BMG Müzik'ten ayrılan Gülay, albüm çalışmalarına ara vererek 1999 yılında BRT Televizyonu için "Damlalar" isimli halk müziği programını hazırlayıp sundu. 2001 yılında Kalan Müzik'ten Damlalar, 2003 yılında Damlalar 2 adlı halk müziği albümlerini ve 2005 yılının başında da Adı Yok isimli pop albümünü çıkardı. 2006 yılında Seyhan Müzik imzasıyla Dalgalar isimli halk müziği albümünü, 2011 yılında ise yine bir pop albümü olan Aşkhane'yi çıkardı. Bunun dışında İstanbul Kanatlarımın Altında adlı filmin "Aşk" adlı şarkısının sözlerini yazdı ve seslendirdi. Ayrıca Yaşama Hakkı adlı filmin aynı adı taşıyan şarkısının sözlerini yazdı ve seslendirdi. Hamam isimli film için "İstanbul Uyurken" adlı besteyi ve tüm bunların yanında birçok televizyon dizisinin jeneriklerini seslendirdi.

Gülay, Konya Selçuk Üniversitesi'nden 3 yıl boyunca müzik dalında "Yılın İletişimcileri" ödülünü, 1996 yılında "İFA Müzik Ödülü"nü, 2000 yılında Motif Halk Bilim Ödülleri'nden "Müziğe Teşvik" ödülünü, yine 2000 yılında Türkiye Yazarlar Birliği'nden "Yılın Programcısı" ödülünü, 2001 yılında Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nden "En İyi Halk Müziği Programı" ödülünü, 2007'de "34. Altın Kelebek En İyi Türk Kadın Solisti Ödülü"nü aldı. 15 Şubat 2015 tarihinde, müzisyen Serkan Boran ile evlenen Gülay'ın 1992 doğumlu Nilban adında bir kızı vardır.

GÜLAY SEZER ŞARKILARI

1988 - Her Akşam ("Gülay Sezer" adıyla)

1995 - Cesaretin Var mı?

1998 - Bir Sevi Masalı

2000 - Damlalar

2002 - Damlalar 2

2004 - Adı Yok

2006 - Dalgalar

2011 - Aşkhane ("Gülay Sezer" adıyla)

2013 - Damlalar 3

2016 - Gri Şarkılar

2019 - Damlalar'dan Seçmeler

Kansere yakalanan ünlü sanatçı vasiyetini hazırladı
Kansere yakalanan ünlü sanatçı vasiyetini hazırladı
Kansere yakalanan ünlü sanatçı vasiyetini hazırladı

İstanbul, Bodrum, Müzik, Gülay, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kansere yakalanan ünlü sanatçı vasiyetini hazırladı - Son Dakika Magazin


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