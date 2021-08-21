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Kansere yakalanmamak için iki memesini de aldırmıştı: Angelina Jolie'yi hastane kapısında çocukları böyle karşıladı - Son Dakika

Kansere yakalanmamak için iki memesini de aldırmıştı: Angelina Jolie'yi hastane kapısında çocukları böyle karşıladı

21.08.2021 14:59
Kansere yakalanmamak için iki memesini de aldırmıştı: Angelina Jolie'yi hastane kapısında çocukları böyle karşıladı, System.String[]

ÜÇ KIZI SARILARAK KARŞILADISosyal medyadan uzak durmasına rağmen, bir Instagram sayfası açan ve bir Afgan kızının kendisine gönderdiği mektubu paylaşan Jolie, dün de hastanede görüntülendi.

ÜÇ KIZI SARILARAK KARŞILADI

Sosyal medyadan uzak durmasına rağmen, bir Instagram sayfası açan ve bir Afgan kızının kendisine gönderdiği mektubu paylaşan Jolie, dün de hastanede görüntülendi. Altı çocuğundan üçünün kapıda sımsıkı sarılarak karşıladığı Jolie'nin neden hastaneye gittiği ise bilinmiyor.

Kansere yakalanmamak için iki memesini de aldırmıştı: <a class='keyword-sd' href='/angelina-jolie/' title='Angelina Jolie'>Angelina Jolie</a>'yi hastane kapısında çocukları böyle karşıladı

MASKESİNİ DE İHMAL ETMEDİ

45 yaşındaki altı çocuk annesi Angelina Jolie, California Burbank'ta bir hastaneye gitti. Orada altı saat kadar kalan Jolie daha sonra dışarı çıktı. Kendisini de kapıda bekleyen kız çocukları karşıladı. Jolie'nin artık alameti farikası olan siyah pantolon üzerine bej rengi bir kaban giydiği görüldü. Jolie, koronavirüs önlemi olarak maskesini takmayı da ihmal etmedi.

Kansere yakalanmamak için iki memesini de aldırmıştı: Angelina Jolie'yi hastane kapısında çocukları böyle karşıladı
ANNE İLE KIZLARININ SEVGİ GÖSTERİSİ

Jolie hastaneden çıktığında onu, Brad Pitt ile ilişkisinden dünyaya gelen ilk biyolojik çocuğu 15 yaşındaki Shiloh, 16 yaşındaki Zahara ve 13 yaşındaki ikizlerinden Vivienne karşıladı. Her üç kızı da Jolie'ye sevgi gösterisinde bulunup onu sımsıkı kucakladı. Angelina Jolie de kızlarına aynı şekilde karşılık verdi. Hastaneye neden gittiği kesin olarak bilinmeyen Jolie'nin hasta görünmediği ve keyfinin yerinde olduğu da dikkat çekti. Ünlü yıldızın hastaneye genel kontrolleri için gittiği düşünülüyor.

Kansere yakalanmamak için iki memesini de aldırmıştı: Angelina Jolie'yi hastane kapısında çocukları böyle karşıladı

SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE ETTİ

Angelina Jolie, annesi Marcheline Bertrand'ı 2007 yılında meme kanseri nedeniyle kaybetmişti. Teyzesi de aynı hastalığa yenilen Jolie, kendisinin de meme kanserine yakalanma yatkınlığı olduğunu öğrenince 2013 yılında bıçak altına yatıp iki memesini de aldırmıştı. Angelina Jolie daha sonra da rahim ve yumurtalıklarını aldırmıştı. Meme aldırma operasyonunu büyük bir gizlilik içinde gerçekleştiren Jolie, daha sonra bu gerçeği kaleme aldığı makalede açıklamıştı.

Kansere yakalanmamak için iki memesini de aldırmıştı: Angelina Jolie'yi hastane kapısında çocukları böyle karşıladı

KALEME ALDIĞI MAKALEDE YAŞADIKLARINI ANLATTI

Geçirdiği mastektomi operasyonuyla iki memesini de aldıran altı çocuk annesi Jolie ameliyatının nedenlerini New York Times için kaleme aldığı yazıda anlattı. Yazısında kanserden kaybettiği annesini ve yaşadığı zorlu süreci de okuyucularla paylaştı. Doktorunun yüzde 87 meme kanseri, yüzde 50 ise yumurtalık kanserine yakalanma riski bulunduğunu söylemesi üzerine ameliyat olma kararı aldığını anlatan yıldız "Bu durumu kontrol altına almak ve riski yapabildiğim kadar aza indirmek için ameliyat oldum" dedi. 10 yıl boyunca kanserle mücadele eden annesini 56 yaşında kaybeden Jolie'nin olaydan sonra ağır bir depresyon geçirdiği biliniyordu.

Kansere yakalanmamak için iki memesini de aldırmıştı: Angelina Jolie'yi hastane kapısında çocukları böyle karşıladı

KANSERE YAKALANMA OLASILIĞINI DÜŞÜRMEK İÇİN

Ameliyatının en önemli sebebinin çocukları olduğunu belirten Jolie yazısında, "Çocuklarıma bu hastalığın beni onlardan ayırmayacağına dair söz vermem gerekiyordu fakat gerçek olan benim de 'hatalı' gen olarak bilinen, meme ve yumurtalık kanserine neden olan BRCA1 genini taşıyor olmamdı" diye belirtti. Jolie, memelerinin alınması sayesinde kanser riskinin yüzde 87'den yüzde 5'e düştüğünü de açıkladı.

Kansere yakalanmamak için iki memesini de aldırmıştı: Angelina Jolie'yi hastane kapısında çocukları böyle karşıladı

TEMEL İNSAN HAKLARI İÇİN MÜCADELE EDECEK

Bugüne kadar sosyal medyayı kullanmak bir yana bilgisayar kullanmayı bile çok sevmediği bilinen Angelina Jolie, Afganistan'da yaşanan insanlık dramına tepkisiz kalmadığı için de dünya gündemine girdi bugün. Yıldız, bir Instagram sayfası açtı ve orada bir Afgan kızı tarafından kendisine gönderilen bir mektuba yer verdi. Daha önce sosyal medya hesabı olmayan oyuncu, açtığı Instagram hesabında "Temel insan hakları için mücadele veren insanların hikayelerine" yer vereceğini belirtti.

Kansere yakalanmamak için iki memesini de aldırmıştı: Angelina Jolie'yi hastane kapısında çocukları böyle karşıladı
TALİBAN'DAN KAÇAN KIZIN MEKTUBUNU PAYLAŞTI

Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) iyi niyet elçisi olan Jolie, bir Afgan kızın yazdığı mektubu paylaştığı ilk gönderisinde, 11 Eylül'den iki hafta önce Afganistan'da Taliban'dan kaçan Afgan mültecilerle görüştüğünü yazdı.Jolie, Afganların ülkelerini saran korku ve belirsizlik nedeniyle yeniden yurtlarından olmaları karşısında üzüntüsünü ifade etti.

Kansere yakalanmamak için iki memesini de aldırmıştı: Angelina Jolie'yi hastane kapısında çocukları böyle karşıladı
YÜK GİBİ GÖRÜLMELERİNİ ELEŞTİRDİ

Oyuncu "Bunca harcanan zaman ve paradan sonra, dökülen kanın ve kaybedilen hayatların bu sonuca ulaşması, anlaşılması imkansız bir başarısızlık" yorumunu yaptı. Jolie, "dünyanın en yetenekli insanları" olarak tanımladığı Afgan mültecilerin yük gibi görülmesini de "mide bulandırıcı" olarak değerlendirdi.

Kansere yakalanmamak için iki memesini de aldırmıştı: Angelina Jolie'yi hastane kapısında çocukları böyle karşıladı

TÜRKİYE'YE DE GELMİŞTİ

BM'deki görevi nedeniyle sık sık mülteci kamplarını ziyaret eden Angelina Jolie, 2011 ve 2015 yıllarında Türkiye'ye gelip Suriyeli mültecilerin yaşadığı kampları ziyaret etmişti. Jolie, Hatay'a yaptığı ziyarette kızı Shiloh da eşlik etmişti.

Kansere yakalanmamak için iki memesini de aldırmıştı: Angelina Jolie'yi hastane kapısında çocukları böyle karşıladı
BURKİNO FASO'DA MÜLTECİ KAMPINI ZİYARET ETTİ

Son dönemde sürekli olarak eski eşi Brad Pitt ile boşanması ve ilk eşi Johnny Lee Miller'a birkaç kez yaptığı ziyaretle gündemde olan Angelina Jolie, geçtiğimiz haziran ayında Burkino Faso'da bir mülteci kampını ziyaret etti. Ülkenin kuzeyindeki 11 binden fazla Malili mülteciyi ağırlayan bir kamp olan Goudebo'da mültecilerle bir araya geldi, hem bir konuşma yaptı hem de mültecilerle sohbet etti.

Kansere yakalanmamak için iki memesini de aldırmıştı: Angelina Jolie'yi hastane kapısında çocukları böyle karşıladı
Kansere yakalanmamak için iki memesini de aldırmıştı: Angelina Jolie'yi hastane kapısında çocukları böyle karşıladı

Angelina Jolie, Brad Pitt, Instagram, Afgan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kansere yakalanmamak için iki memesini de aldırmıştı: Angelina Jolie'yi hastane kapısında çocukları böyle karşıladı - Son Dakika Magazin


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