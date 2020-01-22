KANSERE YENİK DÜŞEN AYÇA AKMANSOY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel KANSERE YENİK DÜŞEN AYÇA AKMANSOY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

KANSERE YENİK DÜŞEN AYÇA AKMANSOY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

6 saat önce

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, DHACemiyet hayatının sevilen ismi Ayça Akmansoy, 7 yıldır gördüğü kanser tedavisine yenik düştü.

KANSERE YENİK DÜŞEN AYÇA AKMANSOY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI, System.String[]

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, DHA

Cemiyet hayatının sevilen ismi Ayça Akmansoy, 7 yıldır gördüğü kanser tedavisine yenik düştü. 58 yaşında vefat eden Akmansoy bugün Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

Kazım Akmansoy'un eşi Ayça Akmansoy alınan bilgilere göre 7 yıldır yumurtalık kanseri tedavisi görüyordu. Dün akşam saatlerinde evin hayatını kaybeden Akmansoy'un cenazesine çok sayıda yakını katıldı. Zincirlikuyu Camii'nde öğlen kılınan cenaze namazının ardından Akmansoy, Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze namazından detaylar

-Eşi, çocukları ve arkadaşlarından detaylar

-Cenaze aracına koyulması

-Genel ve detay


Zincirlikuyu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:26 Kaynak: DHA
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