Kansere yenik düşen Ayça Akmansoy son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kansere yenik düşen Ayça Akmansoy son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kansere yenik düşen Ayça Akmansoy son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

CEMİYET hayatının sevilen ismi Ayça Akmansoy, 7 yıldır gördüğü kanser tedavisine yenik düştü.

Kansere yenik düşen Ayça Akmansoy son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

CEMİYET hayatının sevilen ismi Ayça Akmansoy, 7 yıldır gördüğü kanser tedavisine yenik düştü. 58 yaşında vefat eden Akmansoy bugün Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

Kazım Akmansoy'un eşi Ayça Akmansoy alınan bilgilere göre 7 yıldır yumurtalık kanseri tedavisi görüyordu. Dün akşam saatlerinde evin hayatını kaybeden Akmansoy'un cenazesine çok sayıda yakını katıldı. Zincirlikuyu Camii'nde öğlen kılınan cenaze namazının ardından Akmansoy, Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi.


Zincirlikuyu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:34 Kaynak: DHA
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