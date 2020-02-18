Kansere yenik düşen İrem gözyaşları arasında toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kansere yenik düşen İrem gözyaşları arasında toprağa verildi - Son Dakika

Kansere yenik düşen İrem gözyaşları arasında toprağa verildi

6 saat önce

Burdur'da 3 yıldır kanser ile mücadele eden ve bugün hayatını kaybeden İrem Ayvalı, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kansere yenik düşen İrem gözyaşları arasında toprağa verildi, System.String[]

Burdur'da 3 yıldır kanser ile mücadele eden ve bugün hayatını kaybeden İrem Ayvalı, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.


Burdur'da, 2018 yılında mide şikayetiyle Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde mide kanseri teşhisi koyulan, o dönem Özel Sağlık Meslek Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi olan İrem Ayvalı, çeşitli hastanelerde tedavisini sürdürüyordu. İstanbul'da bir hastanede tedavi olduktan sonra evine gönderilen İrem Ayvalı, bu sabah fenalaşınca Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Devlet Hastanesinde müdahale edilen İrem Ayvalı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ailenin 2 çocuğundan büyüğü olan İrem Ayvalı'nın ölüm haberi, sevenlerini yasa boğdu.


Tabutun üzerine duvak örtüldü


İrem'in üzerinde duvak örtülü tabutu, cenaze namazının kılınması için Ulu Cami avlusuna getirildi. Tören sırasında baba Tuncer Ayvalı ayakta durmakta güçlük çekti. Burdur Belediye Başkanı Orkun Ercengiz baba Tuncer'e baş sağlığı dilerken Burdur Belediyesi eski Başkanı Sebahattin Akkaya da cenaze namazını kıldırdı. İrem'in cenazesi namazın ardından gözyaşları arasında Sultan Dere Mezarlığına defnedildi. Cenazeye AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, İrem'in arkadaşları ve yakınları katıldı. - BURDUR

Burdur Devlet Hastanesi, Burdur, Ayvalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:57 Kaynak: İHA
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