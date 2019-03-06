Son Dakika Haberleri: Kansere Yenik Düşen Mahkeme Başkanı İçin Tören Düzenlendi

Kansere Yenik Düşen Mahkeme Başkanı İçin Tören Düzenlendi

18 dakika önce

Amansız hastalığa yenik düşen İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Alparslan Demir için İzmir Adliyesi'nde tören düzenlendi.

Kansere Yenik Düşen Mahkeme Başkanı İçin Tören Düzenlendi, System.String[]
Amansız hastalığa yenik düşen İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Alparslan Demir için İzmir Adliyesi'nde tören düzenlendi.

Törende Demir'in öz geçmişi okundu.

İzmir Adli Yargı Komisyon Başkanı İbrahim Korkmaz, Demir'in ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi, ailesine ve yargı camiasına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Törenin sonunda Demir için dua edildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Karayiğit, HSK Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Ekici, Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil, çok sayıda hakim ve savcı ile adliye personeli de törene katıldı.

Bir süredir kanser tedavi gören Demir'in naaşı, Beşikcioğlu Camisi'ndeki cenaze namazının ardından İzmir'de toprağa verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:19 Kaynak: AA

İzmir, Güncel
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