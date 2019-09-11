Kansere yenik düşen öğretmen son yolcuğuna uğurlandı

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 46 yaşındaki matematik öğretmeni Ayhan Erkılıc, son yolculuğuna uğurlandı.

25 Mayıs Ortaokulu matematik öğretmeni ve 2 çocuk babası Erkılıc'ın Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi morgundan alınan cenazesi, Havza ilçesine getirildi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde helallik alındıktan sonra cenaze, Kevser Camisi'ne götürüldü.

Erkılıc'ın cenazesi, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Kırşehir'e gönderildi.

Cenazeye Erkılıc'ın ailesinin yanı sıra Kaymakam Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar ile meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.