Son Dakika Haberleri: Kansere yenik düşen öğretmen son yolcuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Haber

Kansere yenik düşen öğretmen son yolcuğuna uğurlandı

56 dakika önce

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 46 yaşındaki matematik öğretmeni Ayhan Erkılıc, son yolculuğuna uğurlandı.

Kansere yenik düşen öğretmen son yolcuğuna uğurlandı, System.String[]

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 46 yaşındaki matematik öğretmeni Ayhan Erkılıc, son yolculuğuna uğurlandı.

25 Mayıs Ortaokulu matematik öğretmeni ve 2 çocuk babası Erkılıc'ın Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi morgundan alınan cenazesi, Havza ilçesine getirildi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde helallik alındıktan sonra cenaze, Kevser Camisi'ne götürüldü.

Erkılıc'ın cenazesi, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Kırşehir'e gönderildi.

Cenazeye Erkılıc'ın ailesinin yanı sıra Kaymakam Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar ile meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Büyükşehir belediye başkanlarına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, işten çıkarmaları eleştirdi
Mahsun Kırmızıgül, hastanede yatan oyuncu Erol Demiröz için kan çağrısında bulundu Okul müdürü çocuğa bakıyor, öğretmen de öğrencilere ders veriyor Son Dakika: AYM'den Wikipedia hamlesi: Yasak başvurusu genel kurula sevk edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 15:21:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kansere yenik düşen öğretmen son yolcuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]