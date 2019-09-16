Son Dakika Haberleri: Kansere yenik düşen öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Haber

Kansere yenik düşen öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 29 yaşındaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Sefa Dizdar, Erbaa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kansere yenik düşen öğretmen son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 29 yaşındaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Sefa Dizdar, Erbaa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Reşadiye Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Sefa Dizdar, bir süredir tedavi gördüğü Samsun'daki hastanede hayatını kaybetti.

Dizdar'ın cenazesi Erbaa Büyük Cami'ye getirildi. Genç öğretmenin cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Benli köyü mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Dizdar'ın ailesi, yakınları, meslektaşları ile Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Samsun, Erbaa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşte yeni askerlik sistemiyle ilgili tüm detaylar
Ahmet Davutoğlu yeni parti için çalışmaları hızlandırdı Son Dakika: Motorine 7 kuruş zam geldi Ortak devriyedeki helikopterleri gören PKK'lı teröristlerde büyük panik! Hendek kazmayı durdurdular

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 16:58:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kansere yenik düşen öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]