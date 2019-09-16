Kansere yenik düşen öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 29 yaşındaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Sefa Dizdar, Erbaa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Reşadiye Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Sefa Dizdar, bir süredir tedavi gördüğü Samsun'daki hastanede hayatını kaybetti.

Dizdar'ın cenazesi Erbaa Büyük Cami'ye getirildi. Genç öğretmenin cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Benli köyü mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Dizdar'ın ailesi, yakınları, meslektaşları ile Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ve çok sayıda vatandaş katıldı.