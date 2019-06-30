Son Dakika Haberleri: Kansere yenik düşen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
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Kansere yenik düşen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

10 dakika önce

Kansere yenik düşen 36 yaşındaki polis memuru, memleketi Karaman'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kansere yenik düşen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Kansere yenik düşen 36 yaşındaki polis memuru, memleketi Karaman'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli olan ve 1.5 yıldır kanser tedavisi gören Mehmet Ali Aydenk (36), tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Polis memuru için memleketi Karaman'da cenaze töreni düzenlendi. Cenazenin cami avlusuna getirilişi sırasında gözyaşlarına boğulan yakınları, polisin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak uzun süre ayrılmadı. Yeşil Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına polis memurunun ailesi, yakınları ve Aksaray İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Karaman İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar ile Aksaray ve Karaman'dan meslektaşları katıldı. Kılınan namazın ardından Aydenk'in cenazesi Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi. - KARAMAN
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:55 Kaynak: İHA
Aksaray, Karaman, 3. Sayfa
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