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Kansere yenik düşen profesör için tören

54 dakika önce

Sivas'ta bir süredir kanser tedavisi gören Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İsmail Çelik, hayatını kaybetti.

Kansere yenik düşen profesör için tören, System.String[]
Sivas'ta bir süredir kanser tedavisi gören Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İsmail Çelik, hayatını kaybetti.
Çelik için görev yaptığı üniversitede tören düzenlendi. Fen Fakültesi Dekanlığı önünde gerçekleştirilen törende konuşan Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybeden Çelik'e Allah'tan rahmet diledi.
Çelik'in her zaman iyiliklerden bahseden bir insan olduğunu belirten Yıldız, "Ölüp gittiğimizde 'iyi insandı' deniliyorsa bu önemlidir. İyi bir isim bırakabiliyorsak, arkamızdan Fatiha okunabiliyorsa bu bizim için önemlidir. Onun için bu bir ibret vesikası, Hocam Rabbine kavuştu, hepimiz kavuşacağız. Allah mekanını cennet eylesin." dedi.
Törende mesai arkadaşları adına konuşma yapan Doç. Dr. Rana Özbakır ise Çelik'e rahmet dileyerek, "Sevgili hocamızı, abimizi, hocamızı, canımızı kaybettik. Çok büyük üzüntü içerisindeyiz. Hocamla 1986 yılında öğrencilik yıllarından başlayan bir dostluğumuz vardı. Arkadaşlığımız yıllarca derinleşip çok güzel dostluğa ve sevgiye büründü. Sevgili hocamız çok güzel, naif bir kişiliğe sahipti. İyilikle dolu, çok güzel bir kalbi vardı. Hiç kimseyi kırmayan, üzmeyen çok özel bir insandı." diye konuştu.
Törene Çelik'in ailesinin yanı sıra, üniversite yöneticileri, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:31 Kaynak: AA
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