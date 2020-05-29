Kansere yenik düşen sağlık çalışanı için tören düzenlendi - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, amansız hastalık nedeniyle yaşamını yitiren 50 yaşındaki sağlık çalışanı toprağa verildi.
Bir süredir Manisa Şehir Hastanesinde kanser tedavisi gören Turgutlu Devlet Hastanesi İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı Reyhan Tandoğan, yaşamını yitirdi.
Tandoğan'ın cenazesi, görev yaptığı hastanenin bahçesinde yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Cenaze törenine, Tandoğan'ın yakınları, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici ve sağlık çalışanları katıldı.