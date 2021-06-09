Kansere yenik düşen sanatçıya büyük saygısızlık! Selma Gürbüz'ün eserleri izinsiz sergileniyor - Son Dakika

Bu kadarını düşman yapmaz! Hacer'in cenazesini gören aile, bir kez daha yıkıldı

Selma Gürbüz'ün ailesi ölümünün ardından sanatçıya yakışır bir oluşumun içinde olduklarını duyururken, 15. Contemporary Istanbul'da Sevil Dolmacı Galeri tarafından sergilenen Gürbüz imzalı işlerin izinleri alınmadan fuara konduğunu ve sanatçıyı temsil yetkisinin sadece kendilerinde olduğunu ifade eden bir paylaşım yaptı.

ŞAŞKINLIĞA UĞRADILAR

Tüm galericileri ve koleksiyonerleri aradıklarını, birlikte ilerlemek istediklerini ve onlara her konuda yardımcı olacaklarını ifade eden aile fuarda beliren eserlerle birlikte şaşkınlığa uğradıklarını söylüyor.

ESERLERDE ANMA İBARESİ YOK

Selma Gürbüz'ün ailesi Contemporary Istanbul'da Sevil Dolmacı standında yer alan işlerin anma ibaresi olmadan satışa çıktığını, üstelik kendilerinden herhangi bir izin alınmadığını alttaki açıklamayla paylaştı ve sanat takipçilerini desteğe çağırdı.

Kaynak: Sanatatak